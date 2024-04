Laut Dow Jones Market Data hat die Nvidia-Aktie am Freitag mit einem Minus von 10 Prozent den schlimmsten prozentualen Rückgang an einem Tag seit dem 16. März 2020, als sie um 18,5 Prozent fiel, verzeichnet. Nvidias Marktwert verringerte sich am Freitag allein um 212 Milliarden US-Dollar

Hier lauert Gefahr

Bei den Halbleitern gab es in der vergangenen Woche "eine Art Abschwächung des gesamten Sektors", die sich "von Tag zu Tag beschleunigte", so Jordan Klein, Analyst bei Mizuho. "Es ist unwahrscheinlich, dass die Gewinnsaison für das erste Quartal die Märkte entgleisen lässt. In Wirklichkeit besteht das Hauptrisiko in einer Verlangsamung der Investitionsdynamik im Bereich der künstlichen Intelligenz", schreibt Yves Bonzon, Chief Investment Officer der Schweizer Privatbank Julius Bär, in einer Research Note.

Marktteilnehmer warten nun auf Anzeichen für erhöhte Investitionen in KI-Hardware von großen Technologieunternehmen, die diese Woche Bericht erstatten, einschließlich Meta Platforms, Microsoft und Alphabet.

Diese Unternehmen gehören zu den größten Abnehmern von Nvidias Grafikprozessoren (GPUs), stellen aber auch ihre eigenen Alternativen her. Nvidia ist somit darauf angewiesen, dass die großen Tech-Player weiterhin Geld in KI-Rechenzentren investieren und signalisieren, dass sie beabsichtigen, dieses Geld in erster Linie für Nvidias neuen Blackwell-Chip auszugeben.

Kursziel 1.100 US-Dollar

Laut TD-Cowen-Analyst Ramsay werden die guten Zeiten für Nvidia weitergehen und der Chipgigant an seine Erfolge anknüpfen können. Ramsay sagt, dass Nvidia sein "Top-Pick" unter den Halbleitern ist, mit einem Kursziel von 1.100 US-Dollar und einer "Buy"-Einstufung.

"Überprüfungen deuten weiterhin auf eine starke Nachfrage" nach Nvidias marktbeherrschenden Chips für künstliche Intelligenz hin, selbst wenn das Unternehmen seine Fähigkeit erhöht, diese Nachfrage bis zum (Kalenderjahr) 2024 und bis ins Jahr 2025 zu decken. Kurzfristig, so der Analyst weiter, dürfte Nvidia im ersten Quartal 2025 einen Gesamtumsatz von 24,8 Milliarden US-Dollar erzielen, wovon 21,3 Milliarden US-Dollar (satte 86 Prozent) auf die Rechenzentrumssparte entfallen würden. Der Umsatz würde einem Anstieg von 245 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und zwölf Prozent im Vergleich zum Vorquartal entsprechen.

Für das zweite Quartal erwartet Ramsay sogar, dass der Umsatz auf 27,2 Milliarden US-US-Dollar steigern wird. Er argumentiert, dass der technologische Fortschritt von Nvidias neuen "Blackwell"-Chips so groß ist, dass Nvidias Dominanz bei KI-Chips unangefochten bleibt.

"Alle Anzeichen deuten weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin", so der Analyst. "Wir befinden uns [noch] in den Anfängen" dieser KI-Revolution. Ramsay sieht demnach kein Risiko, dass das Umsatzwachstum vor frühestens 2026 abflacht. Das sollte laut Ramsay bedeuten, dass Investoren in Nvidia mindestens in den nächsten drei Jahren ein "starkes, anhaltendes, überdurchschnittliches Wachstum in einer wachsenden Anzahl von Branchen" erwarten können.

Auch der Rest der Börse hat keine Zweifel an den langfristigen Aussichten von Nvidia. Das Konsensrating "Strong Buy" wird von 39 "Buys" und nur 2 "Holds" gestützt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 1.004,92 US-Dollar und impliziert ein mögliches Aufwärtspotenzial von 32 Prozent in den kommenden zwölf Monaten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Diese Aktie kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig - und das alles in einer brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!