Allerdings können an deutschen Börsenfeiertagen bei den meisten Brokern keine Orders für ausländische Handelsplätze aufgegeben werden. Dies gilt auch dann, wenn an diesem Tag im Ausland kein Börsenfeiertag ist. Grundsätzlich empfiehlt sich ein Blick auf den Handelskalender des eigenen Brokers zu werfen, da dieser den Zugang zeitlich begrenzen kann. Wichtig für deutsche Anleger ist auch der Handelskalender der Frankfurter Wertpapierbörse . Hier sind alle handelsfreien Tage bis einschließlich Ende 2029 eingetragen.

An Börsenfeiertagen findet kein Handel mit Aktien und Anleihen statt. Während in der DACH-Region (Deutschland, Österreich, Schweiz) und im übrigen Europa am Ostermontag kein Handel an den Börsen stattfindet, sind die meisten US-Börsen (Nasdaq und New York Stock Exchange) geöffnet.

Unterschiedliche Auswirkungen von Börsenfeiertagen auf verschiedene Anlageklassen

Der Einfluss von Börsenfeiertagen auf den Handel ist je nach Anlageklasse sehr unterschiedlich. Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Dogecoin und Co. sind von Feiertagen nicht betroffen, sie werden rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche gehandelt.

Auch der Devisenhandel ist durch die Börsenfeiertage weniger eingeschränkt. Hier können Währungspaare auch an nationalen Feiertagen gehandelt werden - und zwar die ganze Woche von Sonntagabend 22:00 Uhr bis Freitagabend 23:00 Uhr ohne Unterbrechung. Allerdings sind die Handelsvolumina außerhalb der regulären Handelszeiten gering und die Volatilität ist aufgrund des Mangels an marktbewegenden Nachrichten niedriger. Dies kann für Devisenhändler, die in der Regel auf der Grundlage von Nachrichten handeln, eine Herausforderung darstellen, da während dieser Zeit selten neue Analysen oder Prognosen veröffentlicht werden.

Der Aktienhandel ist an Feiertagen deutlich schwieriger. Es gibt zwar den OTC-Handel (Over-the-Counter, d.h. außerbörslicher Handel), dieser zeichnet sich jedoch häufig durch ein geringeres Kapitalvolumen aus, was zu höheren Spreads zwischen An- und Verkaufskursen führt. Der Handel mit Aktien ist daher an Feiertagen nicht nur generell nicht zu empfehlen, sondern oft auch technisch nicht durchführbar.

Diese Börsen sind am Ostermontag (01.04.2024) geöffnet :

USA

China (Shanghai)

Japan (Tokio)

Diese Börsen sind am Ostermontag (01.04.2024) geschlossen :

Australien

Belgien

Bosnien-Herzegowina

Botsuana

Deutschland

Dänemark

Estland

Finnland

Frankreich

Griechenland

Hongkong

Irland

Island

Italien

Jamaika

Kaimaninseln

Kenya

Kroatien

Lettland

Libanon

Litauen

Luxemburg

Malta

Neuseeland

Niederlande

Nigeria

Norwegen

Polen

Portugal

Ruanda

Schweden

Schweiz

Simbabwe

Slowakei

Slowenien

Spanien

Südafrika

Tansania

Tschechische Republik

Ungarn

Vereinigtes Königreich

Zypern

Österreich

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





