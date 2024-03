BYDs Nettogewinn belief sich im vergangenen Quartal auf 8,67 Milliarden Yuan (1,20 Milliarden US-Dollar), während der Umsatz um 15,1 Prozent auf 180,04 Milliarden Yuan stieg, wie der E-Autobauer in seinem Börsenbericht mitteilt. Für das gesamte Jahr 2023 stieg der Nettogewinn um 80,7 Prozent auf 30,04 Milliarden Yuan, so BYD weiter.

Nachdem der E-Autogigant im vierten Quartal durch Preisnachlässe Tesla als weltweit führenden Anbieter von Elektroautos ablösen konnte, hat der von Warren Buffett unterstützte Autohersteller in diesem Jahr eine noch aggressivere Haltung eingenommen. So hat BYD am Montag den Startpreis für eine neue Version seiner elektrischen Limousine Seal um 5,3 Prozent unter dem des Vorgängermodells festgesetzt.