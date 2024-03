Morgan Stanleys Adam Jonas hat sich am Montag ebenfalls zu Tesla geäußert. Der langjährige Tesla-Bulle betrachtete den EV-Giganten und Toyota und erörterte, wie letztere Aktien im bisherigen Jahresverlauf um fast 50 Prozent gestiegen sind, während Tesla-Titel um mehr als 30 Prozent an Wert verloren haben.

Jonas schrieb am Montag, dass die Marktkapitalisierung von Tesla die Parität mit Toyota bei einem Aktienkurs von etwa 120 US-Dollar erreichen würde, also 30 Prozent unter dem aktuellen Niveau. An diesem Punkt würde "Tesla die Krone des weltweit am höchsten bewerteten Autokonzerns wieder an Toyota abgeben".

"Wir sind der Meinung, dass die Diskrepanz zwischen den beiden Unternehmen sinnbildlich für den sich ändernden Geschmack der globalen Autokonsumenten ist, der dazu geführt hat, dass sich die Verkäufe von Elektroautos in den wichtigsten Märkten verlangsamt haben", so Jonas am Montag.

Am Dienstag folgt der langjährige Tesla-Bär Toni Sacconaghi von Bernstein. Er senkt sein Kursziel für den Elektroautohersteller von 150 auf 120 US-Dollar. "Im bisherigen Quartal hat Tesla eine schwache Nachfrage in China und Europa und eine eingeschränkte Produktion des Model 3 in den USA erlebt", so der Bernstein-Analyst. Das Underperform-Rating wurde bestätigt. Im gleichen Atemzug senkte Sacconaghi seine Schätzungen für die Auslieferungen im ersten Quartal und im gesamten Jahr.

"Trotz der unterdurchschnittlichen Performance der Aktie im letzten Jahr, sehen wir keinen Katalysator für Tesla. Wir erwarten ein laues Wachstum im Jahr 2024 sowie 2025, was das Wachstumsnarrativ des Unternehmens in Frage stellt."

Tesla wird voraussichtlich Anfang April über die Auslieferungen im ersten Quartal 2024 berichten. Der Wall-Street-Konsens geht derzeit noch von 481.000 Auslieferungen im ersten Quartal aus, so FactSet. Es wird jedoch erwartet, dass diese Zahl deutlich sinken wird, da viele Analysten in den letzten Tagen ihre Prognosen gesenkt haben. Tesla hatte im vierten Quartal 2023 mit 484.507 Auslieferungen einen Rekord aufgestellt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

