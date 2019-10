Digitale Assets wurden erst richtig in den 90er Jahren mit der Einführung kostengünstigen Computers in unser Vokabular aufgenommen. Der Begriff wurde ursprünglich gebraucht um alles, was in einem binären Format vorliegt und mit Nutzungsrecht versehen ist zu beschreiben. Dies waren vor allem digitale Dokumente, hörbare Inhalte, Kinofilme und andere relevante digitale Inhalte. Mittlerweile beinhaltet der Begriff aber auch Profile sozialer Medien oder eine digitale Darstellung einer juristischen Person oder Unternehmen, wie auch digitale Währungen oder Rohstoffe. Digitale Assets sind somit ein übergreifender Name oder ein Thema, um alle digital hinterlegten Objekte oder Vermögenswerten zu beschreiben.

Welche Rolle spielen Digitale Assets im Finanzbereich?

Kryptowährungen werden oft als Digitale Assets bezeichnet, jedoch sind sie nur eine Facette der neuen Anlageklasse, die im Rahmen der digitalen Assets aufgebaut werden. Im Finanzbereich benutzen institutionellen Akteure wie Bakkt, ErisX, Fidelity (Fidelity Digital Assets), Bitstamp und andere den Begriff, um unterschiedliche Arten von Vermögenswerten zu beschreiben. Diese sind nicht nur Kryptowährungen, sondern können auch Anleihen, Aktien, Gewinnbeteiligungen oder sonstige Rechte wie Stimmrechte, Mitgliedschaften, Nutzungsrechte sein, die auf einer Blockchain (z.B. Ethereum, Stellar) tokenisiert bzw. verbrieft werden.

Die Vermögenswerte oder sonstigen Rechte sind als Token leichter, schneller und günstiger emittierbar. Der traditionelle Weg durch das Bankensystem ist anderseits ein komplexer, langwieriger Prozess, der sehr teuer sein kann. Durch die Speicherung auf der Blockchain sind die Tokens auch leichter zu verwalten und zu handeln, da sie eine Abwicklungszeit von Minuten bzw. Sekunden haben im Vergleich zu mehreren Tagen. Somit können Unternehmen leichter Kapital beschaffen und viel früher an den Kapitalmarkt gehen. Investoren können sich anderseits an Investitionen beteiligen, die normalerweise erst zu einem viel späteren Zeitpunkt für die Öffentlichkeit zugänglich wären.

Neue Anlageklassen

Durch die sehr flexiblen rechtlichen und programmatischen Gestaltungsmöglichkeiten (Stichwort: „programmierbares Eigenkapital“) der Token entstehen nun vielfältige Optionen zum Teil illiquide und schwer handelbare Vermögenswerte einer breiten Öffentlichkeit als (Mikro-) Investitionsmöglichkeit zugänglich zu machen. Aktuell kann in über 50% der Anleihen nicht investiert werden, weil sie in den Bereichen der KMUs, Immobilien oder in anderen nicht börsennotierten Anlageklassen liegen.

Durch die Tokenisierung können nun Positionen, die sonst gar nicht oder nur schwer und kostspielig auflösbar sind (z.B. Kunst oder teure Immobilien) günstig auf dem Zweitmarkt in Form eines Tokens angeboten und verkauft werden. Untersuchungen und Umfragen von Institutionen wie dem Weltwirtschaftsforum (WEF), Deloitte oder McKinsey zeigen, dass bis zu 10% des globalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) bis 2025-27 mit Hilfe der Blockchaintechnologie gespeichert und abgewickelt werden. Finoa, ein Custody-Service Anbieter, der von zwei ehemaligen McKinsey-Beratern gegründet wurde, hat daraus leitend eine Prognose gemacht in dem die 10% einen Vermögensmarkt von 24 Billionen Dollar bis 2027 entsprechen wird.

Ein gutes Beispiel sind teure Immobilien in bestimmten Stadteilen. Der Kauf davon ist bekanntlich schwierig und nur für wenigen privilegierte Firmen und reiche Personen wirklich zugänglich. Es gibt eine Reihe von Unternehmen, die Fonds gründen, die Gebäude - z.B. ein Mehrfamilienhaus oder ein Bürogebäude - übernehmen und den Vermögenswert mit einem Token versehen. Dies ermöglicht es Investoren, vor allem auch kleinere Investoren, direktes Engagement zu zum Beispiel der Berliner Immobilienmarkt zu erhalten, der unter normalen Umständen schwierig wäre. Investoren können sich an den Mieteinnahmen aus dem Gebäude beteiligen und auch hier ist das Kapital nicht gebunden, da der Token auf einem Sekundärmarkt frei gehandelt werden kann. Tokenisierung einer Immobilie oder eines Kunstwerks demokratisiert effektiv das Eigentum und zerlegt es in kleine Stücke, die klein genug sind, um es viel mehr Menschen weltweit zugänglich zu machen.

Programmierbares Eigenkapital

Das Universum der Vermögenswerte, die durch einen digitalen Smart Contract repräsentiert werden können, wird sich mit zunehmender Reife dieser Technologie stark erweitern. Die Blockchain fungiert dabei als dezentrale und nahezu fälschungssichere Datenbank, die eine lückenlose Nachverfolgung und einen Austausch der Digitalen Assets ohne einen Intermediär ermöglicht. In Form von Smart Contracts („auf Blockchain programmierte, intelligente Verträge“) können zudem die Prozesse, wie eine monatliche Miete Auszahlung automatisiert, geregelt und beschleunigt werden.

Digitale Assets werden sich als investierbare Assets und Wertspeicher durchsetzen, die an globalen, lizenzierten Börsen handelbar und für Einzelpersonen und Institutionen auf der ganzen Welt zugänglich sind. Dieses globale dezentrale Framework basiert auf — und wird von — verteilten Ledgern getragen, die den Bedarf an zentralen Vermittlern für den Werteaustausch überflüssig machen. Einfach ausgedrückt, sollte diese Technologie als Emittent die Kapitalkosten senken und den Liquiditätsabzug reduzieren.

Digitale Assets in Deutschland

Im Vergleich zu der USA gibt es in Deutschland wenig Möglichkeiten für Investoren Zugang zu Digitalen Assets zu erhalten. In der Zukunft können Investoren mehrere Marktplätze erwarten die diverse digitalen Assets als Anlagemöglichkeit anbieten, ähnlich zu den ganzen Crowd-Funding Plattformen. Mint Assets, eine Marke der wallstreet:online Gruppe, die demnächst eine Investmentplattform für Digitale Assets starten. Die Investmentmöglichkeiten erstrecken sich von direkten, tokenbasierten Investments bis hin zu derivativen Finanzinstrumenten (z.B. ETN’s), deren Basiswerte (z.T. physische) Digitale Assets sind — z.B. Bitcoin. Emittenten können Mint Assets sowohl als Technologie- als auch als Vertriebspartner nutzen und ihre Digitalen Assets über die Mint Assets Plattform vertreiben.

Jetzt bei Mint Assets Whitelisten

Investoren auf die Warteliste für Mint Assets profitieren von folgenden Vorteilen: