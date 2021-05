DZ BANK – Brent: Konsolidierung auf hohem Niveau setzt sich fort!

Werbung

Die Ölpreisnotierungen setzten in den vergangenen Wochen ihre Konsolidierung auf hohem Niveau weiter fort. Für Optimismus sorgten zuletzt vor allem Fortschritte bei der globalen COVID-19-Impfstoffkampagne sowie sinkende Neuinfektionszahlen in Europa und den USA. Sofern die strikten Lockdown-Maßnahmen weiter zurückgefahren werden, dürfte sich die Ölnachfrage spätestens ab der zweiten Jahreshälfte nachhaltig erholen, so die Einschätzung vieler Marktteilnehmer. Auch technisch macht Brent Crude Oil unserer Einschätzung nach weiterhin einen bullischen Eindruck, wobei der Breakout über die Marke von 70 USD die übergeordnete Trendfortsetzung einleiten sollte.

Impfstoffkampagne macht weitere Fortschritte, Neuinfektionszahlen sinken

Die globale Impfstoffkampagne nimmt weiter Fahrt auf. So haben mittlerweile mehr als die Hälfte der US-Bürger ihre erste COVID-19-Impfdosis erhalten, während knapp ein Drittel der US-Bevölkerung bereits die zweite COVID-19-Impfdosis erhalten hat. Auch in Europa macht die COVID-19-Impfstoffkampagne nach zunächst schleppendem Verlauf weitere Fortschritte, zumal man die Engpässe bei der Impfstoffproduktion mittlerweile im Griff hat, während die Zahl der COVID-19-Impfungen auch in der EU weiter zunimmt. Gleichzeitig ging auch die Zahl der Neuinfektionen teilweise deutlich zurück, was Spielraum für weitere Lockerungen der strikten Lockdown-Maßnahmen im stationären Einzelhandel und vor allem im Flug- und Reiseverkehr eröffnet. Schon jetzt wird nicht nur in der EU über weitreichende Erleichterungen für vollständig gegen die neuartige Lungenerkrankung Geimpfte diskutiert, die bei der Vorlage eines entsprechenden Impfnachweises wieder uneingeschränkt in andere Länder einreisen sollen. Da die Zahl der Geimpften weiter zunimmt, rechnen viele Marktbeobachter im Flug- und Reiseverkehr mit guten Chancen auf eine zeitnahe Rückkehr zur Normalität, was für eine nachhaltige Erholung der Ölnachfrage spricht.

Ölangebot bleibt auf niedrigem Niveau – Goldman Sachs sieht Luft bis 80 USD!

Während die Ölnachfrage angesichts der nachhaltigen Belebung im Flug- und Reiseverkehr weiter zunimmt, hat sich auch die Nachfragesituation eindeutig zugunsten der Ölbullen verschoben. Zwar rechnet die OPEC für 2021 in ihrem kürzlich veröffentlichten turnusmäßigen Statusbericht mit einer Zunahme der Ölproduktion der Nicht-OPEC-Staaten um rund 200.000 auf 700.000 Barrel pro Tag. Allerdings dürfte die US-Ölproduktion aufgrund der jüngst implementierten Einschränkungen bei der Erschließung neuer Öllagerstätten in Nordamerika in 2021 um weitere 100.000 Barrel pro Tag sinken. Da die von der OPEC+-Allianz implementierten Förderbeschränkungen bis auf Weiteres in Kraft bleiben, dürfte die weiter anziehende Ölnachfrage das leicht steigende Ölangebot mehr als kompensieren, so die Einschätzung von Goldman Sachs. Die Analysten gehen daher davon aus, dass Brent Crude Oil schon bald wieder die Marke von 80 USD je Barrel erreichen dürfte.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Brent Crude Oil setzte seine Konsolidierung im Bereich des 52-Wochen-Hochs zuletzt weiter fort. Nachdem der Breakout auf ein neues Jahreshoch bei 70 USD zuletzt abverkauft wurde, wurden Rücksetzer im Bereich der Marke von 65 USD mit Käufen beantwortet, was unserer Einschätzung nach bullisch zu werten ist. Es bietet sich daher an, bei Long-Positionen bei Brent Crude Oil weiterhin mit einem Stop-Loss im Bereich der Marke von 63 USD investiert zu bleiben.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 41,306 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 41,306 USD. Das Produkt reagiert grundsätzlich in die gleiche Richtung zur Wertentwicklung des Basiswerts und eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

