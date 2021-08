Disclaimer

LYNX TecDAX: Die 4.000 kommt in Reichweite – Etappe oder Endstation? Rein charttechnisch betrachtet gibt es an der Rallye des TecDAX nichts zu mäkeln. Die runde Marke von 4.000 Punkten kommt in Reichweite, möglich, dass sie bald erreicht wird. Dass das Eis der Hausse dünn ist, ist zwar richtig. Das kann die Rallye bremsen … muss es aber nicht.