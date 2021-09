DZ BANK – Aluminium: China kauft den Markt leer!

Werbung

Bei Aluminium zeichnet sich ein struktureller Nachfrageüberhang ab. China als größter Erzeuger und Verbraucher spielt dabei eine maßgebliche Rolle.

Kapazitäten könnten Peak erreicht haben Aluminium ist nach Eisen/Stahl das weltweit am meisten verwendete Industriemetall. Korrosionsbeständig, einfach verformbar und leicht, aber trotzdem zäh sind einige seiner Eigenschaften. Es wird vor allem dort eingesetzt, wo es darum geht, maximale Stabilität bei geringem Gewicht zu erzielen. Ein typisches Beispiel ist der Flugzeugbau. Das Metall kommt aber auch zunehmend in Fahrzeugen zum Einsatz, um Gewicht einzusparen und damit für eine bessere Effizienz der verwendeten Antriebskonzepte (fossile Energieträger, Wasserstoff, Elektrizität) zu sorgen. Baumaterialien, Maschinen- und Anlagenbau, Erdkabel, Stromschienen, Elektronik sowie die Verpackungsindustrie (Konserven- und Getränkedosen) sind weitere Einsatzgebiete. Ein Nachteil des Industriemetalls sind die vergleichsweise hohen Herstellungskosten. Die Gewinnung und Erzeugung von reinem Aluminium ist sehr aufwendig, erfordert beispielsweise einen hohen Energieeinsatz. Vor dem Hintergrund der weltweit forcierten Bemühungen, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, könnte dies daher zu einer gewissen Investitionszurückhaltung bei der Errichtung von weiteren Produktionskapazitäten führen. Das gilt insbesondere mit Blick auf den größten Aluminiumhersteller China. Nachdem dort in den letzten Jahren massiv die Produktionsstätten für die Erzeugung von Primäraluminium ausgeweitet wurden, dürfte dieser Trend in den nächsten Jahren an Dynamik verlieren. Dadurch ist mittel- bis längerfristig mit einer weniger stark wachsenden Angebotsseite zu rechnen. Nachfrageüberhang droht Demgegenüber steht eine weltweit wohl stärker steigende Nachfrage, um mit dem leichteren Aluminium in anderen Bereichen Treibhausemissionen einzusparen. Das gilt für viele Länder der Erde, insbesondere wiederum für China. Dort wird das Metall verstärkt im Flugzeug- und Fahrzeugbau eingesetzt, u.a. auch sehr intensiv bei E-Autos, die im Reich der Mitte stark vorangetrieben werden. Es ist daher möglich, dass es in den nächsten Jahren in China zu einem dauerhaften Defizit zwischen Angebot und Nachfrage kommt und das Land seinen Bedarf verstärkt durch Importe decken muss. In den vergangenen Monaten war China bereits deutlich als Käufer auf dem Weltmarkt aktiv. 2020 und im bisherigen Jahresverlauf 2021 waren im Vergleich zu den Vorjahren signifikant höhere Nettoimporte bei Primäraluminium zu verzeichnen. Einen möglichen weltweiten strukturellen Nachfrageüberhang sehen wir als Katalysator für eine Fortsetzung des Preisanstiegs. Seit dem Corona-Crash-Tief im April 2020 hat der Aluminiumpreis in London deutlich zugelegt. Zuletzt wurde dabei das Mehrjahreshoch von April 2018 überwunden und das Industriemetall notiert nun auf dem höchsten Niveau seit April 2011. Die Aufwärtstrends sind nach wie vor intakt. Zuletzt eine stützende und preistreibende Kraft war die wetterbedingte Rationierung von Energie in China, was zu einer geringeren Aluminiumproduktion führte. Zudem verzögern sich neue Bauprojekte. Diese kurzfristigen Effekte sind unserer Einschätzung nach bereits eingepreist. Zudem war China bereits stark als Käufer auf dem weltweiten Aluminiummarkt aktiv. Die nun stärker gestiegenen Preise könnten die Kaufbereitschaft bremsen. Auch wenn die längerfristigen Aussichten nach wie vor konstruktiv sind, können kurzfristige Korrekturen nicht ausgeschlossen werden. Beachten bei einem Aluminium-Investment sollte man zudem die grundsätzlich hohe Volatilität. Bei Investments an der Börse in das Industriemetall Aluminium handelt es sich in der Regel um Termingeschäfte (Futures). Bei längerfristigen Investments müssen deshalb auslaufende Kontrakte verkauft und Kontrakte mit einer längeren Laufzeit gekauft werden. In Abhängigkeit von der Terminstrukturkurve besteht dabei das Risiko von sogenannten Rollverlusten, die den möglichen Ertrag schmälern. Kurzporträt: Solactive Aluminium Optimal Roll Yield ER Index Der Solactive Aluminium Optimal Roll Yield ER Index bildet die Wertentwicklung eines rollierenden Investments in Terminkontrakten auf Aluminium ab. Die Partizipation an der Rohstoffentwicklung erfolgt auf Basis von Rohstoff-Terminkontrakten. Grundsätzlich ist in dem Index dabei genau ein Rohstoff-Terminkontrakt relevant – der „aktuell maßgebliche Terminkontrakt“. Eine Ausnahme bildet die Rollperiode, in der für den Index sowohl der „aktuell maßgebliche Terminkontrakt“ als auch der für die kommende Periode ausgewählte „zukünftig maßgebliche Terminkontrakt“ relevant ist. Produktidee: Endlos-Index-Zertifikat auf den Solactive Aluminium Optimal Roll Yield ER Index Während die direkte Anlage in den Basiswert Aluminium für private Anleger vergleichsweise schwierig ist, bietet ein Endlos-Index-Zertifikat auf den Solactive Aluminium Optimal Roll Yield ER Index eine attraktive Alternative zur Direktanlage. Bei dem Zertifikat handelt es sich um ein Wertpapier, bei dem die Höhe des Rückzahlungsbetrags von der Wertentwicklung des Basiswerts und den angefallenen Quantokosten abhängt. Das Produkt ist währungsgesichert („quanto“), die Entwicklung des EUR/USD-Wechselkurses hat damit keine Auswirkungen auf die Höhe des in EUR zahlbaren Rückzahlungsbetrags. Der Anleger erhält keine sonstigen Erträge (z. B. Dividenden) und hat keine weiteren Ansprüche aus dem Basiswert. Das Zertifikat hat keinen Kapitalschutz. Die Laufzeit des Zertifikats ist grundsätzlich unbefristet. Der Anleger kann das Zertifikat jedoch zu Einlösungsterminen einlösen und die DZ BANK kann das Zertifikat zu ordentlichen Kündigungsterminen kündigen. Die Laufzeit des Zertifikats endet nach einer Einlösung durch den Anleger bzw. einer ordentlichen Kündigung durch die DZ BANK mit dem Rückzahlungstermin. Der Gläubiger erhält am Rückzahlungstermin einen Rückzahlungsbetrag, dessen Höhe wie folgt berechnet wird: Es wird das Produkt aus Referenzpreis (Schlusskurs des Basiswerts am maßgeblichen Bewertungstag, wie er vom Indexsponsor berechnet und veröffentlicht wird), dem aktuellen Quantofaktor (dient der Berücksichtigung der Quantokosten, die während der Laufzeit des Produkts anfallen) und dem Bezugsverhältnis (1,00 (1,00 Indexpunkt entspricht 1,00 EUR)) gebildet. Der Rückzahlungsbetrag kann unter dem Kaufpreis des Zertifikats liegen. In diesem Fall erleidet der Anleger einen Verlust. Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals ist möglich (Totalverlustrisiko). Ein Totalverlust tritt ein, wenn der Schlusskurs des Basiswerts an dem betreffenden Einlösungs- bzw. Ordentlichen Kündigungstermin (Referenzpreis) null ist. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann. Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar. Stand: 10.09.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion

Endlos Index-Zertifikat: Solactive Aluminium Optimal Roll Yield ER Index DV4DPC // Quelle: DZ BANK: Geld 10.09. 10:53:40, Brief 10.09. 10:53:40 73,88 EUR 73,94 EUR 1,54% Basiswertkurs: 72,664 PKT Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Basispreis Abstand zum Basispreis in % Knock-Out-Barriere Abstand zum Knock-Out in % Hebel Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 1,00

Wenn Sie regelmäßig Informationen von der DZ BANK erhalten möchten, so können Sie sich kostenlos zu den verschiedenen Veröffentlichungen rund um Trading und Geldanlage anmelden:

Ein gänzlicher Verlust des eingesetzten Kapitals (Totalverlust) ist möglich. Sie sind dem Risiko der Insolvenz, das heißt einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der DZ BANK ausgesetzt (Emittentenrisiko).

Die Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland haben.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr DZ BANK Sales Team

Kontakt

DZ BANK AG

+49(0)69-7447-7035

wertpapiere@dzbank.de

www.dzbank-derivate.de

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Die vollständigen Angaben zu den oben genannten Produkten, insbesondere zu den verbindlichen Bedingungen, Risiken sowie Angaben zur DZ BANK können dem jeweils maßgeblichen Prospekt entnommen werden.

Die gemäß gesetzlicher Vorgaben von der DZ BANK bezüglich des öffentlichen Angebots erstellten Basisprospekte sowie etwaige Nachträge und die jeweils zugehörigen Endgültigen Bedingungen sind auf der Internetseite der DZ BANK www.dzbank-derivate.de veröffentlicht und können unter bzw. www.dzbank-derivate.de/DV4DPC (dort unter „Dokumente“) abgerufen werden. Sie sollten den Prospekt lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Wertpapiere zu investieren, vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts von der zuständigen Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen oder zum Handel an einem geregelten Markt zugelassenen Wertpapiere zu verstehen. Die von der DZ BANK jeweils erstellten Basisinformationsblätter ist in der jeweils aktuellen Fassung ebenfalls auf der Internetseite der DZ BANK bzw. www.dzbank-derivate.de/DV4DPC (dort unter „Dokumente“) abrufbar. Dies gilt, solange das Produkt für Privatanleger verfügbar ist.

Rechtliche Hinweise:

Dieses Dokument ist eine Werbemitteilung und dient ausschließlich Informationszwecken. Dieses Dokument ist durch die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank („DZ BANK“) erstellt und zur Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen mit Wohn- und/oder Gesellschaftssitz und/oder Niederlassungen im Ausland, vor allem in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Großbritannien oder Japan. Dieses Dokument darf im Ausland nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in den Besitz dieser Informationen und Materialien gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Dieses Dokument stellt weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren oder Finanzinstrumenten dar. Die DZ BANK ist insbesondere nicht als Anlageberater oder aufgrund einer Vermögensbetreuungspflicht tätig. Dieses Dokument ist keine Finanzanalyse. Dieses Dokument stellt eine unabhängige Bewertung der entsprechenden Emittentin bzw. Wertpapiere durch TraderFox im Auftrag der DZ BANK dar. Alle hierin enthaltenen Bewertungen, Stellungnahmen oder Erklärungen sind diejenigen des Verfassers und stimmen nicht notwendigerweise mit denen der Emittentin oder dritter Parteien überein. Die DZ BANK hat die Informationen, auf die sich das Dokument stützt, aus als zuverlässig erachteten Quellen übernommen, ohne jedoch alle diese Informationen selbst zu verifizieren. Dementsprechend gibt die DZ BANK keine Gewährleistungen oder Zusicherungen hinsichtlich der Genauigkeit, Vollständigkeit oder Richtigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder Meinungen ab. Die DZ BANK übernimmt keine Haftung für unmittelbare oder mittelbare Schäden, die durch die Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments verursacht und/oder mit der Verteilung und/oder Verwendung dieses Dokuments im Zusammenhang stehen. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente sollte auf der Grundlage eines Beratungsgesprächs sowie Prospekts oder Informationsmemorandums erfolgen und auf keinen Fall auf der Grundlage dieses Dokuments. Die Bewertungen können je nach den speziellen Anlagezielen, dem Anlagehorizont oder der individuellen Vermögenslage für einzelne Anleger nicht oder nur bedingt geeignet sein. Die Informationen und Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Erstellung des Dokuments. Sie können aufgrund künftiger Entwicklungen überholt sein, ohne dass das Dokument geändert wurde.

Impressum

Herausgeber:

DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main,

Platz der Republik, 60265 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 7447 - 01

Telefax: + 49 69 7447 - 1685

Homepage: www.dzbank.de

E-Mail: mail@dzbank.de

Vertreten durch den Vorstand: Uwe Fröhlich (Co-Vorstandsvorsitzender), Dr. Cornelius Riese (Co-Vorstandsvorsitzender), Uwe Berghaus, Dr. Christian Brauckmann, Ulrike Brouzi, Wolfgang Köhler, Michael Speth, Thomas Ullrich

Aufsichtsratsvorsitzender: Henning Deneke-Jöhrens

Sitz der Gesellschaft: Eingetragen als Aktiengesellschaft in Frankfurt am Main,

Amtsgericht Frankfurt am Main, Handelsregister HRB 45651

Aufsicht: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

am Main wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

und die Europäische Zentralbank (EZB) beaufsichtigt.

Umsatzsteuer Ident. Nr.: DE114103491

Sicherungseinrichtungen: Die DZ BANK AG Deutsche Zentral-

Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main ist der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung

GmbH und der zusätzlich freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverband

der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen:

www.bvr-institutssicherung.de

www.bvr.de/SE

Verantwortlich für den Inhalt: Maximilian Wirsching, DZ BANK AG, Frankfurt

© DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main, 2021

Nachdruck, Vervielfältigung und sonstige Nutzung nur mit vorheriger Genehmigung

der DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main