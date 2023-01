JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Philips von 10,90 auf 9,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Medizintechnik-Konzern habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen, dies sei aber nun abgehakt, schrieb Analyst David Adlington in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Vorausschauend kürzte er seine Erwartungen wegen des diesjährigen operativen Gewinnziels, steigender Finanzierungskosten und der Verwässerung durch eine Dividende, die in Aktien gezahlt werde./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 07:43 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird aktuell mit einem Minus von -4,33 % und einem Kurs von 15,85EUR gehandelt.



