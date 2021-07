Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Bitcoin alles vorbei? Jetzt verkaufen? (Wyckoff) Die Entscheidung bei Bitcoin naht. Der Preis ist unter die 30.000 Dollar Marke gefallen und die Angst im Markt ist wieder riesig. Die letzten Monate und Wochen befand sich Bitcoin nämlich in einer Preisrange, zwischen 30.000 Dollar und 35.000 Dollar und ist nun aus dieser Range ausgebrochen. Ist das nun das Ende des Bitcoin Bullenmarkts für dieses Jahr oder vielleicht doch nur eine längere Korrekturphase wie in 2013? Was soll man jetzt machen? Verkaufen? Halten? Kaufen? Was mache ich?