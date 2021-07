DAX abwartend vor der FED-Sitzung, Quartalszahlen Deutsche Bank und Metro im Fokus, Hang Seng Chart

Der DAX kann am Morgen die Verluste der Woche etwas verkleinern, notiert aber weiter unter 15.600 Punkten. Mit Blick auf die Stabilisierung im Hang Seng und den CHina-Technologiewerten ist hier von einer Beruhigung auszugehen. Was zeigt das CHartbild an?

Vor der FED-Sitzung blicken wir zudem auf die US-Anleihen, welche sich in den letzten Monaten wieder etwas zurückentwickelt hatten. An den Zinsen dürfte das heute jedoch nichts ändern. Nach 20.30 Uhr und der anstehenden Pressekonferenz wissen wir mehr.