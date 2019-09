NEUE STAYHIGH- UND STAYLOW-OPTIONSSCHEINE AUF EURO/AUSTRALISCHER DOLLAR

Die Société Générale hat ihr Produktangebot an StayLow– als auch StayHigh-Optionsscheinen auf das Währungspaar EUR/AUD erneuert. Mit diesen Optionsscheinen haben Anleger die Chance, auf seitwärts laufende bis leicht steigende (StayHigh-) oder leicht fallende (StayLow-Optionsscheine) Kurse zu setzen. Am Ende der Laufzeit erhalten Anleger eine Auszahlung in Höhe von 10,00 EUR, sofern die Barriere während des Beobachtungszeitraumes nie berührt wurde. Insgesamt umfasst das Angebot an StayHigh- und StayLow-Optionsscheinen nun 30 Produkte auf EUR/AUD.

Die letzten Handelstage ist der Euro sichtbar abgerutscht. Grund hierfür ist eine allgemeine Verunsicherung der Anleger. Risiken, wie der Handelsstreit zwischen den USA und China, aber auch der Konflikt in Großbritannien wegen des Brexits, schwächen die Gemeinschaftswährung. Währungen, die als besonders sicher wahrgenommen werden, profitieren von dieser Schwäche. Als sichere Währungen gelten beispielsweise der US-Dollar und der Schweizer Franken. Gegen die Erwartung der Investment Bank Barclays hat die australischen Notenbank RBA den Leitzins trotz Wirtschaftsflaute bei 1,00 Prozent belassen. Analysten rechneten mit einem Zinsschritt nach unten, um mit einer noch expansiveren Geldpolitik zu einem breiten Wirtschaftswachstum in den kommenden Quartalen beizutragen. Ein mauer Binnenkonsum ist Grund für die schwache Konjunktur in Australien. Aufgrund der jüngsten Steuersenkungen und einer Stabilisierung des angeschlagenen Immobilienmarktes könnte der Konsum aber bald schon wieder steigen.

Gehen Anleger von seitwärts steigenden Kursen oder von einem schwachen Australischen Dollar bzw. starken Euro aus, so ließe sich diese Markterwartung mit einem StayHigh-Optionsschein auf EUR/AUD (WKN SR33XN) umsetzen. Damit können risikofreudige Anleger eine maximale Rendite von aktuell ca. 26% erzielen, wenn sich das Währungspaar bis einschließlich zum 20.03.2020 durchgehend über der KO-Schwelle von 1,55 AUD bewegt. Das charttechnische Mehrmonatstief liegt bei 1,54 AUD.

Mit einem StayLow-Optionsschein auf EUR/AUD (WKN SR33V0) lassen sich hingegen seitwärts laufende Kurse oder ein starker Australischer Dollar bzw. schwacher Euro optimal abbilden. Aktuell ist eine maximale Rendite von ca. 32% möglich, wenn sich die Aktie bis einschließlich 17.01.2020 durchgehend unter der KO-Schwelle von 1,70 AUD bewegt. Das charttechnische Mehrmonatshoch liegt bei 1,68 AUD. Das Währungspaar EUR/AUD notiert aktuell bei rund 1,62 AUD. Bis zur KO-Schwelle von 1,70 AUD müsste das Währungspaar um rund 5% steigen, um eine positive Rendite des Investments bis zum Laufzeitende zu gefährden.

