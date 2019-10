Gelingt der Nordex-Aktie in den nächsten Wochen wieder der Sprung auf die Marke von 12 Euro, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Am 8.10.19 wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger einen Kursanstieg der Nordex-Aktie (ISIN: DE000A0D6554) auf 11,50 Euro mit Long-Hebelprodukten optimieren könnten. Damals notierte die Aktie bei 10,68 Euro. Nach dem Kursanstieg der Aktie, die im frühen Handel des 15.10.19 mit 11,39 Euro nahe am im Szenario erwähnten Kursziel notierte, befanden sich die im Szenario erwähnten Long-Hebelprodukte bereits mit bis zu 51 Prozent im Plus.

Kann die von der Investmentbank Oddo BHF mit einem Kursziel von 14 Euro zum Kauf empfohlene Nordex-Aktie im nächsten Monat zumindest auf 12 Euro zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.