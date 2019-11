Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Baumot Group: Der Spezialist für Abgasnachbehandlung vor Umsatzschub - AktienanalyseDer Spezialist für Abgasnachbehandlung Baumot Group (ISIN: DE000A2G8Y89, WKN: A2G8Y8, Ticker-Symbol: TINA) hat vom Kraftfahrtbundesamt (KBA) nun auch die Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) für seine BNOx-Systeme für über 50 Fahrzeugmodelle des Daimler-Konzerns erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe. [ mehr