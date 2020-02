Corona-Virus hält die Börsen weltweit im Bann - Brexit ist erfolgt, und was jetzt?

Berlin (www.aktiencheck.de) - Ein Virus, der die Börsen angesteckt hat, und ein Brexit, der weiter Fragen aufwirft: Die Anleger haben zurzeit wieder einiges zu verarbeiten, so Marthel Edouard, CFA der Weberbank.Der Corona-Virus halte die Börsen weltweit im Bann: Schlechte Erinnerungen würden wach, wenn man in diesen Tagen die internationale Berichterstattung zur Ausbreitung der Lungenkrankheit Corona verfolge, Erinnerungen an das Jahr 2002, als sich das SARS-Virus in Asien rasend schnell ausgebreitet habe und vor allem den chinesischen Konjunkturmotor ins Stottern gebracht habe. [ mehr