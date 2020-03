Unternehmensgruppe Jäger Firmenverbund

Die Unternehmensgruppe Jäger vereint ein Konglomerat aus ca. 25 Unternehmen erfolgreich unter einem Dach. Zum Unternehmensportfolio gehören Firmen in zahlreichen Branchen mit verschiedenen Dienstleistungen, Produkten und Standorten. Unternehmenssitz der Gruppe ist Seefeld in Tirol, weitere Standorte finden sich in München, Hamburg, Stockelsdorf bei Lübeck, Leipzig und Wien.

