Musterdepot SIW 34/2020 am 19.08.2020

Mit unserem Abstauberlimit von 16,20 EUR für den Kauf von 600 Stück des Spezialminenwerts SSR Mining (WKN: A2DVLE, akt. Kurs: 16,97 EUR) waren wir wohl ein wenig zu frech. In der abgelaufenen Woche näherte sich der Kurs dieser Marke zwar bis auf wenige Cents an, erreichte sie jedoch nicht. Da wir weiter von den mittel- und langfristigen Chancen der Edelmetalle und insbesondere des Silbers überzeugt sind, belassen wir das Kauflimit weiter im Markt. Die hohen täglichen Schwankungen in diesem …