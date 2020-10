Wie Jakob Thomä, Geschäftsführer von 2° Investing Initiative Deutschland mit seiner neuen Plattform, die finanziellen Wünschen der Kunden sowie deren Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen kann.

Berater müssen aufgrund der EU-Regulatorik jetzt neben den finanziellen Wünschen ihrer Kunden auch deren Nachhaltigkeitsziele berücksichtigen. Jakob Thomä, Geschäftsführer von 2° Investing Initiative Deutschland, zu einer neuen Plattform, die den Weg in die Zukunft abstecken will.

Jakob Thomä: Einzelne Kleinanleger können oft nicht das große Geld in die Hand nehmen, um am Markt zu investieren. In der Masse sind sie jedoch ganz wesentliche Teilnehmer am Finanzmarkt und haben eine geballte Finanzmacht. Diesen Menschen, die etwas tun wollen, aber sich vielleicht selber gar nicht zutrauen etwas zu erreichen, wollen wir dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele umzusetzen.

Auf der anderen Seite ist es unser Ziel, Berater im Finanzvertrieb zu ertüchtigen, damit sie in ihren Beratungsgesprächen, in der Produktentwicklung und auch in der Produktempfehlung Nachhaltigkeit stärker berücksichtigen.

Sie bieten auf der Webseite www.meinfairmögen.de für nicht-institutionelle Anleger die Möglichkeit, die eigenen Ziele und Präferenzen bei der nachhaltigen Geldanlage genau zu umreißen. Warum ist es für Privatanleger wichtig, dass sie ihre genauen Bedürfnisse im Bereich der nachhaltigen Geldanlage kennen?

Thomä: Die ESMA, die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (engl. European Securities and Markets Authority) mit Sitz in Paris, hat in einer Stellungnahme festgehalten: Aus der Perspektive der ESMA haben Nachhaltigkeitsziele beim Anlegen den gleichen Stellenwert wie finanzielle Ziele. Anleger wünschen sich von der Finanzwirtschaft eine Rendite auf ihre Kapitalanlagen, sie wünschen sich aber auch in zunehmendem Maß die Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen. Daher gilt, dass nachhaltige Ziele in regulatorischer Hinsicht genauso bewertet werden müssen wie finanzielle Ziele.

Umfragen zeigen: Zwei Drittel bis vier Fünftel der Sparer und Anleger wollen mit ihrem eingesetzten Kapital sowohl eine finanzielle Rendite als auch ein Mehr an Nachhaltigkeit erreichen.

Welche Instrumente bietet MeinFairMögen, damit Anleger nachhaltige Geldanlagen finden, die zu den eigenen Zielen und Präferenzen passen?

Thomä: Die Plattform ist für zwei Parteien gedacht: Auf der einen Seite richten wir uns an die Kleinanleger, die sich hier informieren und weiterbilden können: Welche nachhaltigen Fonds gibt es? Worin unterscheiden sich die Fonds in ihren Nachhaltigkeitsprofilen? Auf der anderen Seite richtet sich meinfairmögen.de an Bankberater, die von der Geschäftsführung das Signal und den Auftrag bekommen haben, über Nachhaltigkeitsziele nachzudenken. Nicht alle Berater weisen eine entsprechende Ausbildung vor; die wenigsten haben ein Studium des Nachhaltigkeitsmanagements absolviert.