Anleger-Tipp: BioNTech ist also bestens für die Zukunft gerüstet. Wie der Aktienkurs auf diese jüngste Entwicklung reagieren dürfte, lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir uns entschlossen, diese Studie ausnahmsweise kostenfrei zum Download anzubieten. Einfach hier klicken.

Noch vor Weihnachten scheint die Auslieferung des Impfstoffs anzulaufen, wie man britischen Medien entnehmen kann. Das würde die Hoffnung während des derzeitigen Lockdowns enorm anheben und für gute Anlegerstimmung sorgen. Nachdem der DAX gestern einen rekordverdächtigen Crash erlebt hat, sind das die Nachrichten die man derzeit braucht. Was für ein Erfolg!

BioNTech schwebt also im Moment auf Wolke 7 und könnte sehr bald schon noch weiter durch die Decke gehen. Die Zuwächse sind momentan phänomenal und für jeden potenziellen Anleger sehr verführerisch. Das Wertpapier befindet sich nämlich derzeit in bestechender Form und greift mit 10,18 Prozent Plus nach den Sternen, verbessert sich dabei um 6,69 Euro und steht nun bei 72,42 Euro!

Fazit: BioNTech ist derzeit die wohl größte Hoffnung im Kampf gegen das Virus. Es bestehen also gute Chancen, dass die Aktie durch die Decke geht. Doch auch die Risiken sind nicht zu unterschätzen. Wie groß das Chance/Risiko-Verhältnis wirklich ist, und welches Potenzial BioNTech tatsächlich hat, lesen Sie in unserer großen Sonderstudie. Einfach hier klicken.