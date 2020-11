Disclaimer

LYNX Bank of America: Bankaktien in den USA stürzen ab – was ist da los? Während an der Wall Street im gestrigen Handel insbesondere Technologieaktien explodierten, ging es mit den US-Banken deutlich in den Keller. So gehörten die Aktien von Goldman Sachs, JPMorgen Chase oder auch die Aktie der Bank of America zu den Verlierern am Parkett.