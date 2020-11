Conzzeta: Innovation und Ausbau der Marktpositionen als Kernelemente der Strategie von Bystronic

Zurich, 10. November 2020 - Ernst Bärtschi, Präsident des Verwaltungsrats von Conzzeta, wird den heutigen virtuellen Kapitalmarkttag von Conzzeta eröffnen. Group CEO Michael Willome wird zunächst ein Update zur strategischen Transformation der Gruppe geben. Bystronic CEO Alex Waser mit einem Teil seines Management Teams werden anschliessend die Strategie von Bystronic erläutern.

Bystronic strebt danach, mit weltweit erstklassigen Lösungen für die Blechbearbeitung schneller als der Gesamtmarkt zu wachsen. Die heute vorgestellte Strategie umfasst die Ambition

- sich weiter innovationsführend zu positioneren;

- im Speziellen mit digitalen Smart Factory-Lösungen die Kunden zu unterstützen, ihre Produktivät über den gesamten Herstellungsprozess hinweg zu verbessern;

- das Angebot segmentorientiert mit Blick auf Kundengruppen in bestimmten Endmärkten weiter zu schärfen;

- die Marktbearbeitung global zu vertiefen mit einem regional differenzierten Ansatz sowie

- die Geschäfte mit Lösungen und nachgelagerten Dienstleistungen (Services) zu stärken und überproportional zu entwickeln.

Die neu lancierten Produkte und Lösungen wurden den Kundinnen und Kunden unlängst an den sogenannten Competence Days vorgestellt und werden auch am heutigen Anlass teilweise gezeigt. Mit Umsetzung der Strategie wird bis 2025 folgende finanzelle Aspiration angestrebt:

- ein durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR) von über 5% ab 2019, mit zusätzlichem Potential von ergänzenden Akquisitionen;

- eine industrieführende Profitabilität mit einer EBIT Marge von über 12% sowie

- eine Rendite auf den betrieblichen Nettoaktiven von über 25%, dank des kapitaleffizienten Geschäftsmodells.

Die Agenda und die Unterlagen zum Stand der Transformation von Conzzeta und zur Strategie von Bystronic sind auf der Investor Relations Website von Conzzeta hier verfügbar. Die Präsentationen werden im Internet live übertragen. Sie starten um 09.15 Uhr CET und dauern mit den Fragerunden voraussichtlich bis gegen 13 Uhr CET. Es wird empfohlen, sich zeitgerecht hier zu registrieren.

Inquiries

Michael Stäheli, Head Investor Relations & Corporate Communications;

Tel. +41 44 468 24 49; media@conzzeta.com

Über Conzzeta

Conzzeta ist eine diversifizierte Schweizer Firmengruppe. Sie steht für Innovation, Marktorientierung und unternehmerisches Handeln. Rund 5000 Mitarbeitende an mehr als 60 Standorten weltweit arbeiten in den Bereichen Blechbearbeitung, Schaumstoffe und Outdoor. Im Dezember 2019 gab Conzzeta die strategische Fokussierung auf den Geschäftsbereich Blechbearbeitung und den Verkauf aller anderen Aktivitäten bekannt. Die Conzzeta AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (CON).

Sprache: Deutsch Unternehmen: Conzzeta Giesshübelstrasse 45 8045 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 468 24 49 Fax: +41 44 468 24 53 E-Mail: info@conzzeta.com Internet: www.conzzeta.com ISIN: CH0244017502 Valorennummer: A117LR Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Stuttgart; SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1146738

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

Zusatzmaterial zur Meldung:Datei: Conzzeta CMD zur Strategie von Bystronic Ende der Ad-hoc-Mitteilung

1146738 10.11.2020 CET/CEST