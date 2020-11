JETZT profitieren vom Zukunftsmarkt! So investiert und profitiert das Smart Money vom Lithium-Sektor! Noch ist es nicht zu spät, denn einige wenige Kursraketen gibt es noch!

Liebe Leserinnen und Leser,

Der Lithium-Boom ist wieder voll da!!!

Wer in der letzten Welle nicht richtig dabei war oder diese unterschätzt hat, kann dies jetzt nachholen! Und das Beste dabei ist, dass sich die Fundamentaldaten für das „Weisse Gold“ in den letzten 2 Jahren nochmals enorm verbessert haben!

Auch die Politik surft inzwischen auf der grünen Welle und sogar der mögliche neue US-Präsident Joe Biden hat für sein Land schon einen gewaltigen „Green Deal“ angekündigt! Nie war Geldverdienen im Lithium-Sektor so einfach und sicher!

Gewinne mit Ansage!

Jetzt kommt es für Sie als Anleger vor allem darauf an in noch günstige Lithium-Aktien mit großem Aufholpotential zu investieren! Und Sie werden es kaum glauben, aber nach langer Recherche haben wir so eine Aktie für Sie gefunden!!!

Lithium ist ein essenzieller Rohstoff für Hochleistungs-Batterien, die vor allem in Elektroautos benötigt werden. Ohne dieses unersetzbare Leichtmetall ginge nicht nur den E-Autos buchstäblich der Strom aus, sondern insbesondere der vielfach geforderten Klimawende!

Bereits jetzt übersteigt die Nachfrage die Förderung. Aber vor allem die Prognosen für die kommenden Jahre zeigen einen immensen Verbrauch an Lithium!

Im Zuge der Marktbereinigung über die letzten 2 Jahre sind zudem viele der kleineren und unwirtschaftlichen Explorer wieder verschwunden, so dass sich der Markt unter den wenigen BIG PLAYERN aufteilt!

Aber es gibt Sie noch - die zukünftigen Gewinner-Aktien unter den neuen aufstrebenden Produzenten!

Wer sucht, der findet! Und wir haben eine solche, bisher noch völlig unbekannte Lithium-Aktie für Sie entdeckt! Selbst der Mega-Deal mit dem Lithiumgigant Livent ist bisher noch unter dem Radar geblieben!

Der Elektrofahrzeugmarkt schafft eine

explosive Chance von 3 Milliarden US-Dollar

Eine riesen Chance, die für unsere heutige Neu-Vorstellung E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) einen großen Aufwärtstrend bedeuten wird!

Unser Favorit E3 Metals steht kurz vor der nächsten Kursexplosion!

Broker-Ziel liegt bereits um 100% höher! STRONG BUY!

Nach alldem:

„Ein weltweiter Vorstoß zur Einführung von Elektrofahrzeugen, unterstützt durch staatliche Subventionen und Anreize, bedeutet, dass die Nachfrage nach Lithium nicht nachlässt. Unternehmen wie Volkswagen, Ford, Mercedes und Amazon haben begonnen, sich auf Elektrofahrzeuge zu konzentrieren “, berichtet Bloomberg.

Aber es gibt ein großes Problem.

Die Lithiumnachfrage überwiegt bei weitem das Angebot – WIEDERMAL

Als dies das letzte Mal geschah, explodierten einige der heute weltweit führenden Lithiumunternehmen. Schauen Sie sich diese unglaublichen Zugewinne selbst an:

Albemarle lief von ungefähr 45,60 USD auf ungefähr 142 USD

Lithium Americas Corp. lief von ungefähr 93 Cent auf 14,28 US-Dollar

Galaxy Resources Ltd. lief von ungefähr 15 Cent auf 8,22US-Dollar

Solche spektakulären Kurssteigerungen können aktuell jederzeit wieder passieren!

E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) steht dafür schon in den Startlöchern!

Sie sehen:

Damit Millionen von Elektrofahrzeugen tatsächlich auf die Straße fahren können, braucht die Welt dringend mehr Lithium. Da jedoch die Nachfrage das Angebot überwiegt, stoßen wir auf ein großes Problem.

Im Moment gibt es einfach nicht genug Versorgung !!!!

Laut der Washington Post:

Das gesamte Angebot der weltweit größten Lithium-Firmen Albemarle Corp., Soc. Quimica und Minera de Chile SA, Tianqi Lithium Corp. und Ganfeng Lithium - Unternehmen, die hauptsächlich in Australien, Chile und China abbauen - werden wahrscheinlich nicht ausreichen, um die Nachfrage zu befriedigen. “

Es könnte damit auch die Hoffnungen von Regierungen auf der ganzen Welt auf Elektrofahrzeuge bremsen. Politisch drückt man aber weiterhin aufs Gaspedal!

In den USA beispielsweise hat der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom gerade eine Verordnung unterzeichnet , die den Verkauf von gasbetriebenen Personenkraftwagen im Bundesstaat ab 2035 verbietet. Das bedeutet, dass in den nächsten 15 Jahren nur Elektrofahrzeuge zum Kauf angeboten werden.

In Europa müssen „Autohersteller mehr Elektrofahrzeuge verkaufen, nachdem der EU-Gesetzgeber im Dezember 2018 angeordnet hat, die CO2-Emissionen zwischen 2007 und 2021 um 40 Prozent und bis 2030 um weitere 38 Prozent zu senken oder Geldstrafen zu verhängen.“

China hat gerade seine Subventionen für Elektrofahrzeuge verlängert, um noch mehr Wachstum zu erzielen. Laut einem McKinsey-Bericht wird der Marktanteil von Elektrofahrzeugen in China bis 2022 voraussichtlich um 11 bis 14% steigen.

All dies kann jedoch nicht ohne eine weitaus größere Lithiumversorgung geschehen, was E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) auf den Fahrersitz eines großen Booms bringen dürfte.

Wir haben den Mega-Jackpot für Ihr Rohstoffdepot entdeckt!

Anleger, die an der globalen Umstellung auf Elektrofahrzeuge und dem anhaltenden Anstieg der Lithiumnachfrage teilhaben möchten, sollten jetzt dringend E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) in Betracht ziehen!

E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) ist ein in Alberta ansässiges Unternehmen, das Anlegern die Möglichkeit bietet, in ein Unternehmen mit VIER wesentlichen Merkmalen zu investieren:

Standort : Aufbauend auf dem Rückgrat der Öl- und Gasindustrie befindet sich die Lithium-Sole-Ressource E3 Metals in der branchenintensiven Provinz Alberta, die für Genehmigungen und den Betrieb mit einer beträchtlichen vorhandenen Infrastruktur optimal ist.

Ressource : Mit 6,7 Mio. t abgeleiteten Mineralressourcen ist dies die siebtgrößte Lithiumressource der Welt.

Einzigartiger Prozess: Das Unternehmen hat eine proprietäre Technologie entwickelt, mit der ein reines Lithiumprodukt inmitten der historischen Lithiumnachfrage konsequent auf den Markt gebracht werden kann.

Zeitnah in Produktion: Der anfängliche Entwicklungsplan von E3 Metals sieht vor, 20.000 Tonnen LCE / Jahr mit vorhandener Infrastruktur und Skalierbarkeit zu produzieren.

Darüber hinaus scheint E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) mit einem Börsenwert von gerade mal 21 Mio. CAD im Vergleich zu anderen kleineren Firmen im Lithium-Bereich deutlich unterbewertet zu sein – um nicht zu sagen die Firma ist noch SPOTTBILLIG!

E3 Metals verfügt über eine gewaltige Lithium-Ressource!

E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) verfügt über eine Lithiumressource , die als die 7. größte der Welt gemeldet wird!

Mit 6,7 Millionen Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) und einem Durchschnittsgehalt von 75 Milligramm pro Liter hat sich die Ressource des Unternehmens bereits als eine der größten der Welt erwiesen.

Alles noch viel grösser?

Die Größe der Lithiumressource von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) könnte jedoch noch deutlich größer sein, da bisher nur 34% der Gesamt-Ressource über ihren Genehmigungsbereich ausgewiesen wurde - was 6,7 Tonnen LCE entspricht.

Wenn die verbleibenden 66% des Grundstücks eingerechnet würden, sprechen wir möglicherweise nicht über die 7. grösste Lithiumressource der Welt, sondern möglicherweise über das weltweit größte Vorkommen!

DER NÄCHSTE HAMMER: Es gibt bereits ein Joint Venture

mit der weltweit größten Pure-Play-Lithium-Firma

Ende letzten Jahres gab die E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) bekannt, dass sie eine gemeinsame Entwicklungsvereinbarung mit der Livent Corporation geschlossen hat, um das firmeneigene Verfahren zur direkten Lithiumextraktion mit Ionenaustausch von E3 Metals voranzutreiben.

Livent ist der weltweit größte REINE Lithiumproduzent - seit über 60 Jahren ein Pionier in der Branche - und bekannt als einer der kostengünstigsten Hersteller von Lithiumcarbonat.

Livent verfügt über Einrichtungen auf der ganzen Welt und verfügt über technisches Know-how bei der Gewinnung und Herstellung verschiedener Lithiumprodukte.

Das Management von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) geht davon aus, dass diese Zusammenarbeit die Weiterentwicklung der bisher entwickelten innovativen Technologie beschleunigen wird. Und es zeigt das Engagement von E3 für die Kommerzialisierung von Lithium in Alberta.

WICHTIG: Alberta bietet einen idealen Standort für E3 Metals Corp

Die Größe der Ressource von E3 Metals Corp. ist beeindruckend - ebenso wie die firmeneigene Extraktionstechnologie! Qber es ist auch erwähnenswert, dass sich das Unternehmen an einem idealen Standort für die Lithiumproduktion befindet.

Alberta, Kanada, ist eine äußerst branchenfreundliche Region für die Öl- und Gasindustrie und bietet bestehende Vorschriften und Genehmigungsverfahren.

Das Genehmigungsgebiet der E3 Metals Corp. in Alberta ist mit einem riesigen Netz von Pipelines, Bohrlöchern und Straßen bedeckt, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen, um es für die Herstellung und Verarbeitung von Lithiumsole zu verwenden.

E3 Metals Corp. möchte die vorhandene Infrastruktur und das Know-how von Alberta nutzen und gleichzeitig einen globalen Standard für die Umweltleistung bei der Lithiumproduktion setzen.

Die proprietäre Ionenaustausch-Direktlithiumextraktionstechnologie von E3 Metals Corp. bietet einen enormen Vorteil

Das leistungsstarke proprietäre Ionenaustausch-Direktlithiumextraktionsverfahren von E3 Metals Corp. erzeugt ein gereinigtes Lithiumkonzentrat aus Salzlaken tief unter der Oberfläche im Leduc-Reservoir.

Der Leduc-Stausee bietet ein Netzwerk bestehender Ölfeldinfrastrukturen, die für die Lithiumproduktion verwendet werden können. Es wird erwartet, dass das Reservoir allein in der Clearwater Area von Alberta über 35 Jahre lang Sole mit einer Rate von 50.000 Tonnen / Jahr LCE liefert.

Das firmeneigene direkte Lithium-Extraktionsverfahren von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A). bietet auch eine Reihe einzigartiger Vorteile, darunter…

Zum einen wurde es entwickelt, um hochreines Lithium aus Salzlösung mit niedrigerer Konzentration zu extrahieren.

Nutzt hohe Durchflussraten,

Konzentriert das Lithium zu einer hochwertigen Lösung,

Entfernt über 99% der Verunreinigungen aus der Sole und

Reduziert das Wasseraufbereitungsvolumen

Die Technologie des Unternehmens hat sich - mit bislang begrenzten Investitionen - rasant weiterentwickelt, mit dem erklärten Ziel, Lithiumcarbonat oder -hydroxid in Batteriequalität herzustellen, das direkt in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden kann, sodass E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) einen Spitzenwert für sein Produkt erzielen kann.

Anfang 2020 gab E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) bekannt, dass es im Alessi Labor der Universität von Alberta erfolgreich Lithiumhydroxid hergestellt hat, wo die gereinigte Lithiumlösung zu Lithiumhydroxid kristallisiert wurde.

Das Lithiumkonzentrat wurde unter Verwendung des von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) entwickelten direkten Lithiumextraktionsverfahrens hergestellt.

Die Ergebnisse geben Vertrauen in die Gültigkeit des Prozessflussdiagramms des Unternehmens und stellen einen weiteren wichtigen Schritt dar, um die wirtschaftliche Realisierbarkeit des Projekts zu demonstrieren.

Absolutes Top-Management mit bestätigter Erfolgsgeschichte

Schauen wir auch noch kurz auf das Team von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) welches eine hohe Reputation nachzuweisen hat:

Chris Doornbos (P.Geo) – Präsident & CEO

Chris ist der CEO und Direktor von E3 Metals Corp. Chris gründete E3 Metals mit dem Ziel, Albertas erste kommerzielle Lithiumproduktion zu liefern.

Er hat Projekte bereits erfolgreich bis in die Entwicklungsphase vorangetrieben, einschließlich einer sehr erfolgreichen Erfolgsbilanz bei der Wertschöpfung für die Aktionäre durch innovatives und unkonventionelles Denken. Chris ist ein eingetragener professioneller Geologe mit einem breiten Spektrum an Erfahrung in der Entwicklung von Mineralprojekten auf der ganzen Welt. Zuvor war Chris CEO der Revere Development Corp, Vizepräsident für Exploration bei MinQuest Ltd und ein wichtiges Mitglied der frühen Entwicklung des Fort Hills-Projekts in Alberta.

Mike O'Hara (P.Eng) - Direktor

Mike ist ein leitender Ingenieur für Öl und Gas und ein eingetragener professioneller Ingenieur mit 35 Jahren Erfahrung in der Gründung, Entwicklung und Verwaltung profitabler, wachstumsorientierter Öl- und Gasunternehmen. Er verfügt über eine solide Erfolgsbilanz bei der Bewertung, Verhandlung und Akquisition hochwertiger Öl- und Gaslagerstätten sowie Joint-Venture-Möglichkeiten. Früher war Mike Präsident von Bernum Petroleum Ltd, Präsident und Gründer von Xergy Processing Inc und CEO sowie Gründer von Calahoo Petroleum Ltd., einem an der TSX gelisteten E & P-Unternehmen, das im Jahr 2000 für ~ 130 Mio. USD an Samson Petroleum verkauft wurde.

Peeyush Varshney LL.B – Direktor

Peeyush ist seit 1996 aktiv an den Kapitalmärkten tätig und seitdem auch Vorstand der Varshney Capital Corp., einer privaten Handelsbank, Risikokapital- und Unternehmensberatungsfirma. Herr Varshney erhielt 1989 einen Bachelor of Commerce (Finanzen) und einen Bachelor of Laws im Jahr 1993, beide von der University of British Columbia. Anschließend arbeitete er von 1993 bis 1994 in einer großen regionalen Wirtschaftskanzlei in Vancouver und ist seit September 1994 Mitglied der Law Society of British Columbia. Herr Varshney ist außerdem Direktor verschiedener börsengelisteter Gesellschaften.

Lithiumressource im globalen Maßstab - Die Lithiumressource der E3 Metals Corp. enthält 6,7 Millionen Tonnen abgeleitetes Lithiumcarbonatäquivalent (LCE) und ist bereits die siebtgrößte Lithiumressource der Welt.

Spielverändernde proprietäre Technologie - Das Unternehmen ist eines der wenigen Unternehmen, das sowohl über die Ressourcen als auch über die Technologie verfügt, um Lithium aus direkten Soleprozessen herzustellen – und das mit hervorragenden Ergebnissen! Dadurch kann man hochwertiges Lithium in Batteriequalität herstellen.

Glühender Lithiummarkt - Die weltweit steigende Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, Unterhaltungselektronik und Speichersystemen für erneuerbare Energien lässt die Nachfrage nach Lithium auf ein historisches Niveau steigen, was das Potenzial von E3 Metals Corp., Lithiumlieferungen auf den Markt zu bringen, möglicherweise noch wertvoller macht.

Ein idealer Standort für die Lithiumproduktion - E3 Metals Corp. befindet sich im branchenfreundlichen Alberta und verfügt über ein großes Netzwerk von Pipelines, Bohrlöchern und Straßen, die den Weg zur kommerziellen Produktion vereinfachen können.

Bewährtes, erfahrenes Führungsteam - E3 Metals Corp. wird von einem Team erfahrener Veteranen der Energie- und Technologiebranche geführt, die nachweislich erfolgreich für die Aktionäre sind.

Attraktive Aktienstruktur - Mit etwas mehr als 30 Millionen ausstehenden Aktien ist die Aktienstruktur des Unternehmens für ein Energieexplorationsunternehmen im Frühstadium sehr eng, was viel Aufwärtspotenzial für Investoren bietet.

Potenzial für ein signifikantes Bewertungswachstum - Im Vergleich zu Branchenkollegen wie etwa Standard Lithium mit einer Marktkapitalisierung von ca. 230 Mio. CAD hat E3 Metals Corp. mit erst 21 Mio. CAD Börsenwert definitiv das Potenzial für ein signifikantes Wachstum

Joint Venture mit dem weltweit größten Pure-Play-Lithium-Unternehmen - Livent wird sein technisches Know-how und bis zu 5,5 Millionen US-Dollar in das gemeinsame Projekt einbringen. Im Gegenzug wird Livent nach Abschluss des Projekts seine Investition in eine 19,9% ige Beteiligung an E3 Metals umwandeln und ein Mitglied in den Verwaltungsrat berufen.

FAZIT: E3 Metals ist der Mega-Jackpot für Ihr Aktiendepot!!!

Vergleichen wir zum Schluss E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A) noch mit Standard Lithium, dem naheliegenden Konkurrenten, dann sehen Sie selbst die eklatante Unterbewertung und auch gleich die enorme Kurschance!

Die Marktkapitalisierung von Standard Lithium liegt aktuell bei 230 Mio. CAD, während die Marktkapitalisierung von E3 Metals Corp. bei lächerlichen 21 Mio. CAD liegt! Noch Fragen?

Warten Sie also nicht ab, sondern steigen Sie heute noch ein. Das könnte ein einmaliger Knüller werden!

Wir können Ihnen die Aktie nur wärmstens ans Anlegerherz legen! Schon in den kommenden Tagen könnten neue TOP-NEWS die nächste Rallye auslösen!

Nutzen Sie Ihren Wissensvorsprung und kaufen Sie noch heute die Aktie von E3 Metals (WKN: A2DYX6 | Symbol: OU7A)

Spekulative Grüße

aus der

Hotstock Investor Redaktion

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland) Disclaimer Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge („Veröffentlichungen“) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn Media/hotstock-investor.com („Herausgeber“), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen („Verfasser“) wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen „Finanzinstrumente“) ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen. Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko. Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen E3Metals Corp wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien.