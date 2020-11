Cannaccord Genuity hat in seiner neuesten Studie Plug Power genau unter die Lupe genommen. Bisher lag das Kursziel für die Aktie bei 13 US-Dollar, das nun auf 25 US-Dollar hochgeschraubt wurde. Mal eben ein Plus von fast 100 Prozent. Die herausragenden Zukunftsaussichten sind der Grund für dieses Upgrade.

Dabei könnte auch dieses Kursziel von Plug Power schon in Kürze kassiert werden. Denn der Aktienkurs ist allein im November regelrecht explodiert. So kletterte Plug Power von 14 US-Dollar Ende Oktober mittlerweile auf 23,43 US-Dollar am vergangenen Freitag. Damit notiert die Aktie in unmittelbarer Schlagdistanz zu seinen bisherigen Bestmarken.

Fazit: Plug Power ist derzeit die Aktie der Stunde. Für uns Grund genug, das Unternehmen und die Aktie genau unter die Lupe zu nehmen. Alle Chancen und Risiken für Aktionäre lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier herunterladen können.