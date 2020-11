Erwerb einer 5%igen Beteiligung an Arkema

Paris, 18. November 2020 - Bpifrance gibt die erste Investition des Lac1-Fonds bekannt, welcher sich auf langfristige Investitionen in große französische börsennotierte Unternehmen fokussiert. Durch die Beteiligung an Arkema drückt die Bpifrance ihr Vertrauen in die Entwicklungsstrategie des Unternehmens im Bereich der Spezialmaterialien aus, welche kürzlich auf dem Capital Markets Day vorgestellt wurde. Dank der Unterstützung seiner Investoren hält der Lac1-Fonds nunmehr 5,08% des Aktienkapitals von Arkema.



Arkema ist ein global führendes Unternehmen im Bereich der Spezialchemikalien mit einem breit gefächerten Portfolio an komplementären Produkten. Dazu gehören unter anderem Klebstofflösungen, innovative Materialien und Beschichtungslösungen , die in einer Vielzahl von hochtechnologischen industriellen Anwendungen eingesetzt werden können. Die Gruppe verfügt über eine anerkannte Innovationskraft - insbesondere bei der Entwicklung nachhaltiger und umweltfreundlicher Lösungen - und hat unter Beweis gestellt, langfristig Shareholder Value generieren zu können. Durch die weitere Fokussierung auf den Bereich der Spezialmaterialien, wie sie auf dem Capital Markets Day des Unternehmens am 2. April 2020 vorgestellt wurden, positioniert sich die Gruppe, um ihre Kunden bei der Bewältigung wichtiger gesellschaftlicher Entwicklungen zu unterstützen, wie z.B. leichte Materialien, Produkte auf Bio-Basis, neue Energien sowie Effizienz und Isolierung im Haushalt.

Im Zusammenhang mit einem langfristigen Engagement erwägt Bpifrance, die Beteiligung an Arkema bei passenden Marktbedingungen zu erhöhen, mit dem Ziel, einen Sitz im Verwaltungsrat anzustreben. Vor diesem Hintergrund hat Arkema bestätigt, dass sein Verwaltungsrat den Antrag auf Ernennung eines Vertreters von Bpifrance Investissement vor der nächsten Jahreshauptversammlung der Gruppe, die am 20. Mai 2021 stattfinden wird, wohlwollend prüfen wird.