Ein solcher Kursgewinn lässt die Chartanalysten in Jubelstürme ausbrechen. Denn damit kostet das Papier nun so viel, wie noch nie in den vergangenen Wochen. Schließlich erklimmt der Kurs den höchsten Stand der vergangenen vier Wochen. Bis heute lag dieses Top bei 10,04 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance auf einen tollen Baisse-Einstieg. Denn es gibt heute durch den starken Preisanstieg einen satten Rabatt beim Kauf von Puts. Allen Grund zur Freude haben dagegen diejenigen, die Deutsche Lufthansa ohnehin im Depot haben.

