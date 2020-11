Northern Data startet in der Nähe von Maastricht (Niederlande) ein neues HPC-Rechenzentrum. Dies ist der ersten Standort für ein Rechenzentrum von Northern Data in der Europäischen Union. Finanzielle Details werden nicht bekannt.Anfang Dezember soll dort die erste Hardware für ein GPU-basiertes Distributed Computing Cluster installiert werden. Bis zum Ende des ersten Quartals 2021 will man es auf eine Rechenleistung von 404 ...