SAP – endlich fair bewertet?

Unmittelbar nachdem der Softwarekonzern die Gewinnprognose nach unten korrigiert hatte, stürzte die Aktie in die Tiefe. Dies könnte einen günstigen Einstiegsmoment bieten.

Qualitätsunternehmen zeichnen sich unter anderem durch hohe Profitabilität, hohen Cashflow sowie geringe Verschuldung und solide Gewinnstabilität aus. Dies alles trifft auf SAP zu. Das Unternehmen aus dem baden-württembergischen Walldorf ist gemessen am Umsatz Europas größter Softwarekonzern. Darüber hinaus ist es mit einem aktuellen Börsenwert von rund 125 Milliarden Euro das mit Abstand wertvollste Unternehmen im DAX. Von den Auswirkungen der Corona-Pandemie sind die Walldorfer allerdings stärker betroffen als zunächst gedacht. Das Management senkte jüngst nach der Verkündung der Zahlen für das dritte Quartal seine Gewinnprognosen. Unmittelbar danach, stürzte die Aktie um zweitweise mehr als 20 Prozent ab und fiel unter die Marke von 100 Euro. Gleichwohl bietet diese Entwicklung Anlegern mit anhaltend positiven Zukunftserwartungen für das Unternehmen eine günstige Einstiegschance.

Umsätze und Gewinne brechen ein

Es war das zweite Mal, dass SAP in diesem Jahr die Erwartungen für das Geschäftsjahr nach unten korrigierte – sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn. Für 2020 rechnet der Konzern nun mit einem Umsatz zwischen 27,2 und 27,8 Milliarden Euro, bei vorher 27,8 bis 28,5 Milliarden. Der Betriebsgewinn soll nun zwischen 8,1 und 8,5 Milliarden Euro betragen, nachdem vorher 8,7 Milliarden Euro erwartet wurden. Der Konzern war zuvor davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft schneller von der Corona-Krise erholt. Doch die erneut steigenden Infektionszahlen und der drohende Lockdown sorgen weiterhin für Verunsicherung bei den Kunden.

Tätigkeitsschwerpunkt des Unternehmens ist die Entwicklung von Software, die für sämtliche Geschäftsprozesse eines Unternehmens benötigt wird. Etwa in der Buchführung, beim Controlling, im Vertrieb, Einkauf, der Produktion, Logistik oder dem Personalwesen. Momentan geht der weltgrößte Anbieter von Unternehmenssoftware davon aus, dass sich die Pandemie mindestens bis zur ersten Jahreshälfte 2021 negativ auf das eigene Geschäft auswirken wird, was auch die für 2023 gesetzten Ziele um ein bis zwei Jahre nach hinten verschiebt. Der Konzern will nun den Wandel zum Cloud-Anbieter beschleunigen und sich peu à peu vom traditionellen Lizenzgeschäft entfernen, mit dem der Konzern über lange Zeit sehr gut gefahren ist