KfW IPEX-Bank und RBI finanzieren REWE-Logistikzentrum in Schleswig-Holstein

Frankfurt am Main (ots) - Die KfW IPEX-Bank finanziert gemeinsam mit der österreichischen Raiffeisen Bank International (RBI) den Bau eines neuen, teilautomatisierten Logistikzentrums der REWE im schleswig-holsteinischen Henstedt-Ulzburg. Hierfür stellt sie in einem ersten Schritt Fremdkapital in Höhe von rund 75 Mio. EUR zur Verfügung, weitere 32 Mio. EUR werden durch die Raiffeisen Bank International beigesteuert. Das Gesamtinvestitionsvolumen inklusive technischer Anlagenbeläuft sich auf rund 330 Mio. EUR.

Am Standort circa 35 Kilometer nördlich von Hamburg an der BAB A7 gelegen, errichtet REWE gegenwärtig das Logistikzentrum mit 85.300 Quadratmetern Nutzfläche. Ab August 2022 sollen von dort 350 Filialen in Norddeutschland mit Obst, Gemüse, gekühlten Frischwaren, Fleisch, Trockensortimenten, Tiefkühlware sowie Drogerie- und Nonfood-Artikeln versorgt werden. Durch Rückgriff auf teilautomatisierte Logistiksysteme können vor Ort täglich etwa 165.000 Handelseinheiten filialgerecht kommissioniert werden. An dem neuen Logistikstandort entstehen 250 neue Arbeitsplätze.