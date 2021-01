FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Montag, den 01. Februar: ^ -------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 19. JANUAR 2021 TERMINE UNTERNEHMEN 03:00 CHE: Logitech, Q3-Zahlen 07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahresumsatz 07:30 FRA: Alstom, Q3-Umsatz 09:00 DEU: Telefonica Deutschland, Strategie Update 2021 (online) 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 12:00 DEU: VDA, Online-Jahres-Pk des Verbands der Automobilindustrie (VDA) u.a. mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller 12:45 USA: Bank of America, Q4-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q4-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q4-Zahlen 15:40 FRA: Neuer Autokonzern Stellantis: Pk Vorstandschef Carlos Tavares 22:00 USA: Netflix, Q4-Zahlen 22:30 AST: BHP Group, Production Report 1. Halbjahr

SONSTIGE TERMINE

DEU: Allianz veröffentlicht "Risikobarometer" zu den größten Gefahren für Unternehmen

10:00 EUR: Online-Tagung der EU-Wirtschafts- und Finanzminister

GBR/CHE: Das Weltwirtschaftsforum stellt seinen Weltrisikobericht vor -------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 20. JANUAR 2021



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 CHE: Richemont, Q3-Umsatz

07:00 NLD: ASML Holding, Jahreszahlen

08:00 GBR: Burberry, Q3-Umsatz

09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Tele Columbus, außerordentliche Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Jahres-Pk (online) 10:30 DEU: Schott, Jahres-Pk

11:55 USA: UnitedHealth Group, Q4-Zahlen

13:00 USA: Procter & Gamble, Q2-Zahlen

13:00 USA: Fastenal, Q4-Zahlen

13:30 USA: Morgan Stanley, Q4-Zahlen

22:10 USA: Alcoa, Q4-Zahlen

22:15 USA: United Airlines Holding, Q4-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: U.S. Bancorp, Q4-Zahlen

USA: Bank of New York Mellon, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Erzeugerpreise 12/20

08:00 GBR: Verbraucherpreise 12/20

08:00 GBR: Erzeugerpreise 12/20

10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 11/20

11:00 EUR: Verbraucherpreise 12/20 (endgültig)