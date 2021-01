Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

IT-Dienstleister S&T legt Ausblick 2021 vor - Wachstum geplant Der österreichische IT-Dienstleister S&T will im neuen Jahr weiter wachsen. Der Umsatz soll um mehr als 15 Prozent auf mindestens 1,4 Milliarden Euro anwachsen, wie das im SDax notierte Unternehmen am Dienstag in Linz mitteilte. Beim Gewinn vor …