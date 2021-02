KfW IPEX-Bank und BNP Paribas haben mit der Hapag-Lloyd AG einen Kreditvertrag in Höhe von 417 Mio. US-Dollar zur Finanzierung von drei 23.500 TEU Containerschiffen abgeschlossen. Im Rahmen einer Syndizierung haben die beiden Banken neun weitere internationale Banken in die Finanzierung einbezogen. Federführend strukturiert und koordiniert wurde die Transaktion durch die KfW IPEX-Bank und die BNP Paribas, die gemeinsam als Global Coordinators und als Green Finance Coordinators agieren.

KfW IPEX-Bank und BNP Paribas unterstützen Hapag-Lloyd gemeinsam mit einer Green Loan-Finanzierung für drei ultragroße Containerschiffe Frankfurt am Main (ots) - KfW IPEX-Bank und BNP Paribas unterstützen Hapag-Lloyd mit einer Green Loan Finanzierung für drei von sechs Ultra Large Containerschiffen, die im Dezember 2020 bestellt wurden.

Die Finanzierung erfüllt die Green Loan Principles der Loan Market Association, wie durch ein Gutachten des DNV GL bestätigt wurde. Sie ist mit einer Deckung der Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) versehen und hat eine Laufzeit von zwölf Jahren.



Die Schiffe werden in Südkorea gebaut und sollen im Jahr 2023 abgeliefert werden. Mit ihren extrem kraftstoffeffizienten Hochdruck-Dual-Fuel-Motoren können sie rund 15 bis 25 Prozent CO2 Emissionen gegenüber herkömmlichen Antrieben einsparen.



Andreas Ufer, zuständiges Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank:

"Wir freuen uns sehr, unserem langjährigen Kunden Hapag-Lloyd bei seinem Engagement für den zunehmenden Einsatz nachhaltiger Antriebe in der Containerschifffahrt zur Seite zu stehen. Für uns ist dieses Projekt ein weiterer Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Schifffahrt. Dessen Flankierung durch die finanzierenden Banken erhält mit der Etablierung der Green Loan Principles weiteren Schub. Darüber hinaus sind wir hoch erfreut, dass mit MAN Energy Solutions als Motorenlieferant und DNV GL bereits zwei Mitglieder der German Maritime Export Initiative (GeMaX) mit an Bord und weitere deutsche und europäische Zulieferer maßgeblich am Erfolg des Projekts beteiligt sind."

Cecile Moitry, Co-Head Sustainable Finance Markets bei BNP Paribas:

"Die Unterstützung des Übergangs zu saubereren Weltmeeren und einer schnelleren Dekarbonisierung im Schiffsverkehr spielt eine entscheidende Rolle bei der Erreichung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. Durch diese wegweisende 'Green Loan'-Finanzierung, die für diese Branche einen neuen Maßstab setzt, unterstreicht Hapag-Lloyd seine führende Stellung beim Einsatz von nachhaltigen Finanzierungsmechanismen zur Modernisierung seiner Schiffsflotten, zur Verringerung von Emissionen und zur Ausrichtung des Unternehmens hin zu einer ökologischeren Geschäftsstrategie."



