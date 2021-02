FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 24. Februar: ^ TERMINE UNTERNEHMEN 06:20 DEU: Bertrandt, Q1-Zahlen 07:00 CHE: Sulzer, Jahreszahlen 07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (Online-Pk 11.30 h) 07:00 BEL: Solvay, Jahreszahlen 07:00 LUX: Corestate Capital, Jahreszahlen 07:30 FRA: SCOR, Jahreszahlen 07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Jahreszahlen (Call 8.30 h) 07:30 DEU: Instone Real Estate, Jahreszahlen 07:30 DEU: Hensoldt, Jahreszahlen (Online-Pk 9.00 h) 07:30 FRA: Accor, Jahreszahlen 08:00 DEU: Puma, Jahreszahlen (Call 9.30 h) 08:00 DEU: New Work, Jahreszahlen 08:00 DEU: PWO, Jahreszahlen 08:00 EUR: Acea, Nfz-Neuzulassungen 01/21 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:00 GBR: Lloyds Banking Group, Jahreszahlen 08:00 NLD: Wolters Kluwer, Jahreszahlen 08:20 ESP: Iberdrola, Jahreszahlen 09:15 DEU: Fortsetzung Prozess gegen Ex-Audi-Chef Stadler und drei Ingenieure 10:00 DEU: Wintershall Dea, Jahres-Pk (online) 11:00 DEU: Fressnapf-Gruppe, Jahres-Pk (online) 17:40 DEU: Alstria Office Reit AG, Jahreszahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:30 DEU: Patrizia, Jahreszahlen 22:30 USA: Alcon, Q4-Zahlen

SONSTIGE TERMINE

Weitere Entwicklung in der Corona-Pandemie

09:30 Online-Pk KBV und Zentralinstitut für kassenärztliche Versorgung zur Nationalen Impfstrategie 13:00 Regierungsbefragung im Bundestag mit Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) + Regulärer Schulstart bis Klasse sechs in drei Regionen von Mecklenburg-Vorpommern + 1515 Öffentliche Anhörung im Gesundheits-Ausschuss des Bundestages "Lizenzfreigage und Technologietransfer zur Ausweitung der Produktionskapazitäten für Covid-19-Impfstoffe"

10:00 DEU: Diskussionsveranstaltung zu Thema Zahlungsverkehr: "Cash, credit card, Diem - How will we pay in the future?". Veranstalter sind der Bundesverband deutscher Banken (Bdb) und das Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Teilnehmer u.a.: BdB-Hauptgeschäftsführer Andreas Krautscheid, Marcel Haag (Fisma), Markus Demary (IW)

10:00 DEU: Pressekonfernez #SpendenStattVernichten - Lagerware für den guten Zweck mit Katrin Göring-Eckardt, Fraktionsvorsitzende der Grünen, Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer Handelsverband Deutschland (HDE), und Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer Der Paritätische Wohlfahrtsverband

10:30 DEU: Deutsche Bank Online-Pressegespräch zum Thema Zahlungsverkehr. Experten stellen die "Payment-Strategie" des größten deutschen Geldhauses. Mit: Ole Matthiessen, Leiter globales Cash Management der Deutschen Bank, Kilian Thalhammer, Leiter Merchant Solutions der Deutschen Bank und Peter Bakenecker, Divisional President Germany / Switzerland bei Mastercard

11:00 DEU: BGH klärt: Haben Kunden beim Auto-Leasing mit Kilometerabrechnung ein Widerrufsrecht?

11:00 DEU: Commerzbank Online-Pressegespräch: "Wie trotzt der deutsche Maschinen- und Anlagenbau der Corona-Krise?" mit Robert Schindler, Commerzbank-Bereichsvorstand Firmenkunden Süd, sowie Thomas Enck aus dem Risikomanagement der Bank

11:00 DEU: Öffentliche Anhörung des Wirtschaftsausschusses im Bundestag "Entwicklung der Deutsch-Russischen Wirtschaftsbeziehungen"

11:30 DEU: Online-Pressegespräch des finanzpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion, Florian Toncar, zum Wirecard-Untersuchungsausschuss

13:00 DEU: EU-Kommission legt Vorschlag vor, damit der Wegfall der Roaming-Gebühren in der EU fortgesetzt werden kann

15:00 DEU: Online-Pk Expertenkommission Forschung und Innovation zu Übergabe des Jahresgutachtens 2021 an Bundeskanzlerin Angela Merkel

16:00 EUR: Beratungen der EU und Großbritanniens über die Brexit-Regeln für Nordirland

16:30 DEU: Video-Diskussion mit Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Friseur- und Kosmetikbetrieben zur wirtschaftlichen Lage

18:00 DEU: Online-Gespräch zur Zukunft der Arbeit mit Bundesarbeitsminister Hubertus Heil °

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi