Videokonferenzen und Home-Office für den Klimaschutz / Millionen Tonnen Treibhausgase könnten eingespart werden, wenn die Grundlagen für dauerhaftes mobiles Arbeiten geschaffen werden. (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die Corona-Pandemie hat zu einer Verkehrswende der anderen Art

geführt: Während im Jahr 2019 mit 195 Millionen ein neuer Höchststand bei

Geschäftsreisen (https://www.vdr-service.de/geschaeftsreiseanalyse) erreicht

wurde, prägen seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 die Arbeit im

Home-Office und Videokonferenzen den Berufsalltag. Eine Studie des Borderstep

Instituts für Innovation und Nachhaltigkeit (https://www.vcd.org/service/presse/

pressemitteilungen/klima-schuetzen-verkehr-vermeiden-potenziale-fuer-eine-nachha

ltige-berufliche-mobilitaet/) kommt zu dem Ergebnis, dass infolgedessen die Zahl

der Geschäftsreisen in Zukunft um etwa ein Drittel sinken und somit rund drei

Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen eingespart werden könnten.



Rahmenbedingungen müssen stimmen





Die repräsentative Befragung von Geschäftsreisenden ergab, dass die Anzahl derVideokonferenzen signifikant gestiegen ist, genauso wie der Anteil der Arbeit imHome-Office. "Wer öfter von zuhause arbeitet, spart sich das Pendeln.Videokonferenzen und Home-Office können einen wichtigen Beitrag leisten, umVerkehr zu vermeiden", so Michael Müller-Görnert, der verkehrspolitischeSprecher des Verkehrsclubs VCD. Entscheidend sei jedoch, dass die Unternehmensowie die Politik die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Eine wichtigeVoraussetzung ist die Bereitstellung der passenden Technik für mobiles Arbeiten.Die Befragten nutzen bisher fast ausschließlich Dienste großer US-amerikanischerAnbieter und berichten in diesem Zusammenhang von technischen Problemen sowiedatenschutzrechtlichen Bedenken.Geeignete Videokonferenz-Technik existiert bereitsDabei gibt es durchaus Videokonferenzlösungen, die sowohl in Bezug auf dieSicherheit als auch technisch überzeugen, wie die DSGVO-konforme Software desdeutschen Anbieters alfaview®, die vor kurzem von der Berliner Beauftragten fürDatenschutz und Informationsfreiheit mit den maximal zu erhaltenden vier grünenAmpeln ausgezeichnet (https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf#page=4) wurde. Das Programm steht in punctoLeistungsfähigkeit und Stabilität den Produkten aus dem Silicon Valley in nichtsnach. Lippensynchron und mit hoher Audio- und Videoqualität können bis zumehrere hundert Personen gleichzeitig mit Video in Echtzeit und stabilkommunizieren. Bereits seit 10 Jahren nutzen 700 Kolleginnen und Kollegen sowiedie monatlich 3000 Kursteilnehmenden des Bildungsunternehmens alfatraining dieVideokonferenzsoftware alfaview®. Diese Erfolgsgeschichte zeigt, dassalternative Arbeitsmodelle erfolgreich funktionieren können und einezuverlässige Technik die Grundlage für ein nachhaltiges Umdenken in derArbeitswelt bildet.