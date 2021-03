ASM Global ernennt Ron Bension zum Präsidenten und Chief Executive Officer

„Wir sind begeistert, dass Ron dem ASM Global Team beigetreten ist. Er ist genau der Typ von Führungskraft, den wir für die Leitung unserer Unternehmen suchen. Seine umfangreiche Erfahrung in der Leitung von Unternehmen, die hervorragende Erlebnisse für Kunden und Besucher schaffen, wird eine enorme Bereicherung für das Unternehmen sein. Darüber hinaus sind sein nachgewiesenes strategisches Denken und seine Umsetzungsfähigkeiten eine perfekte Ergänzung für die nächste Phase des Wachstums von ASM, wenn wir die Pandemie hinter uns lassen", sagte Kosty Gilis, Managing Director bei Onex und Vorstandsmitglied von ASM.

„Wir bewundern Rons lange und erfolgreiche Erfolgsbilanz bei einer Reihe von hoch angesehenen Unternehmen in der Live-Event- und Freizeitbranche und sind zuversichtlich, dass er auf den unter Bob Newman erzielten Fortschritten aufbauen kann. ASM ist auf Erfolgskurs und wir bei AEG sind so engagiert und optimistisch wie eh und je, was die Zukunft des Unternehmens und der Branche angeht", so Dan Beckerman, CEO von AEG und ASM-Vorstandsmitglied.

Herr Bension bringt über vier Jahrzehnte Erfahrung bei ASM ein, darunter zuletzt eine lange Tätigkeit bei Live Nation als Präsident von House of Blues Entertainment. Davor war er als Präsident und CEO in verschiedenen öffentlichen und privaten Unternehmen tätig, unter anderem bei Tickets.com, GameWorks, MCA Recreation Group und Universal Studios Hollywood.

„Ich freue mich, bei ASM Global einzusteigen. Das Unternehmen kann auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte und führende Fähigkeiten zurückblicken. Ich freue mich darauf, eng mit dem engagierten Team von ASM Global zusammenzuarbeiten, um das Geschäft weiter auszubauen und auf den tiefen Beziehungen des Unternehmens zu seinen unglaublichen, erstklassigen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen", sagte Herr Bension.

Informationen zu ASM Global

ASM Global ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Venue Services und Live-Erlebnissen. Das elitäre Veranstaltungsnetzwerk des Unternehmens erstreckt sich über fünf Kontinente mit einem Portfolio von mehr als 325 der prestigeträchtigsten Arenen, Stadien, Kongress- und Ausstellungszentren sowie Veranstaltungsorte für darstellende Künste. Von Aberdeen bis Anchorage und von Sydney bis Stockholm verbinden seine Veranstaltungsorte Menschen durch die einzigartige Kraft von Live-Erlebnissen.