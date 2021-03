Comeback von Volkswagen

Als wir in der letzten Ausgabe vor den „Iden des März“ warnten, ahnten wir nicht, wie ereignislos diese Tage an den Märkten verlaufen würden. Zwar konnte der DAX gestern ein weiteres Allzeithoch erreichen, die Kursentwicklung war jedoch lustlos. Im Prinzip verläuft der deutsche Leitindex weiter entlang der oberen Begrenzung einer bearishen Keilformation. Weder konnte sich der Index davon bislang entscheidend nach oben lösen, noch fiel er zurück in den Keil oder gar nach unten aus dem Keil …