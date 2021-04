DZ BANK – Brent: Bullen behalten weiter die Oberhand

Werbung

Steigende Neuinfektionszahlen drücken auf die Stimmung

Die Coronavirus-Pandemie hat das Marktgeschehen nach wie vor fest im Griff. Nachdem die Neuinfektionszahlen vor allem in Europa und in anderen Regionen deutlich nach oben geschnellt waren, wurde der Lockdown in vielen Ländern deutlich verschärft und weiter verlängert. Da auch die COVID-19-Impfstoffkampagne aufgrund von Lieferverzögerungen in vielen Regionen deutlich langsamer vorankommt als erhofft, fürchten viele Marktteilnehmer, dass sich auch die Ölnachfrage angesichts der Restriktionen für den Flug- und Reiseverkehr schwächer als zunächst erwartet erholen dürfte. Für Support sorgte die Havarie des Containerschiffs MV Ever Given, die aktuell am Suezkanal für erhebliche Beeinträchtigungen des Güterverkehrs auf dieser wichtigen Schifffahrtsroute sorgt, wovon auch die Ölexporte aus dem Nahen Osten nach Europa und die USA betroffen sind. Entsprechend konnten sich die Ölpreisnotierungen zuletzt wieder deutlich von ihren Verlaufstiefs erholen, nachdem ein unerwarteter Anstieg der US-Öllagerbestände zwischenzeitlich für erneuten Abgabedruck gesorgt hatte.

Freundliche Konjunkturdaten und Aussicht auf rasche Fortsetzung der COVID-19-Impfstoffkampagne sorgen für positive Impulse

Trotz eines möglicherweise länger anhaltenden Lockdowns bleiben die Voraussetzungen für eine nachhaltige Erholung der Ölnachfrage weiterhin intakt. Freundliche Konjunkturdaten aus Asien und den USA lassen auf eine nachhaltige Wirtschaftserholung im Anschluss an die COVID-19-Pandemie hoffen. So verzeichneten beispielsweise die Warenexporte aus China in den ersten beiden Monaten 2021 neue Rekorde, während die US-Notenbank nach besser als erwartet ausgefallenen US-BIP-Daten für 2021 von einer Fortsetzung der dynamischen Wirtschaftsentwicklung ausgeht. Da die Engpässe bei der Impfstoffversorgung dank neu zugelassener COVID-19-Impfstoffe und steigender Produktionskapazitäten nach Einschätzung von Experten zeitnah behoben sein sollten, dürften auch die strikten Lockdown-Maßnahmen schon sehr bald der Vergangenheit angehören, so die Einschätzung vieler Marktbeobachter. Da die OPEC-+-Allianz unter der Führung Saudi-Arabiens bis auf Weiteres an ihren Maßnahmen zur Stützung der Ölpreise festhalten wird, bleibt die Ausgangslage u.E. daher trotz der kurzfristig etwas angespannten Gemengelage weiter bullisch, was auch die jüngste Price-Action bei Brent Crude unterstreicht.

Trading-Taktik: Endlos-Turbo Long auf Brent

Die Ölpreisnotierungen korrigierten in den vergangenen Wochen deutlich von ihren Verlaufshochs im Bereich der Marke von 70 USD, wobei im Zuge der Korrekturbewegung auch unser Stop-Loss bei 63 USD unterschritten wurde. Übergeordnet bullisch zu werten ist die Tatsache, dass größere Rücksetzer im Bereich der Marke von 60 USD mit Käufen beantwortet wurden. Wird das Verlaufshoch im Bereich der Marke von 65 USD überwunden, bietet sich der Aufbau von Long-Positionen mit einem Stop-Loss knapp unterhalb der Marke von 60 USD an.

Mit Hebelprodukten können Anleger überproportional an allen Kursentwicklungen des zugrunde liegenden Basiswerts partizipieren. Aufgrund der Hebelwirkung reagiert das Produkt auf kleinste Kursbewegungen des Basiswerts. Da die Wertentwicklung des Basiswerts im Laufe der Zeit schwanken bzw. sich nicht entsprechend den Erwartungen des Anlegers entwickeln kann, besteht das Risiko, dass das eingesetzte Kapital nicht in allen Fällen in voller Höhe zurückgezahlt wird. Der Kapitalverlust kann ein erhebliches Ausmaß annehmen, sodass ein Totalverlust entstehen kann.

Auf den Basiswert Brent Crude Oil Contract stehen verschiedene Endlos-Turbos zur Verfügung. Ein Beispiel ist der Endlos-Turbo Long mit einem Basispreis von 36,368 USD sowie einer Knock-Out-Barriere von 36,368 USD. Das Produkt eignet sich für Anleger, die auf steigende Kurse des Basiswerts setzen wollen. Der Endlos-Turbo Long auf den Brent Crude Oil Contract hat keine feste Laufzeit, kann aber während der Laufzeit verfallen, sofern ein Knock-Out-Ereignis eintritt. Ein Knock-Out-Ereignis tritt ein, wenn der Beobachtungspreis (jeder Kurs des Basiswerts an einem Beobachtungstag, wie er von der maßgeblichen Börse berechnet wird) mindestens einmal auf oder unter der Knock-Out-Barriere liegt. Tritt ein solches Knock-Out-Ereignis ein, verfällt das Produkt ohne weiteres Tätigwerden des Anlegers wertlos, sodass es zu einem Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommt.

Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK als Emittent ihre Verpflichtungen aus dem Zertifikat aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Risikobeschreibung

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 31.03.2021

Emittentin: DZ BANK AG / Online-Redaktion