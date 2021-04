Disclaimer

LYNX ElringKlinger: Absturz in Raten – Besser Finger weg! Ähnlich wie Continental profitierte der baden-württembergische Konzern in den letzten Monaten von der Stärke der deutschen Automobilindustrie. Doch mittlerweile haben sich in der ElringKlinger-Aktie einige klare Warn- und sogar Verkaufssignale aufgetan.