Anlegerverlag SUSS MicroTec als strong buy!? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 15.04.2021, 12:32 | 79 | 0 | 0 15.04.2021, 12:32 | Foto: www.anlegerverlag.de SUSS MicroTec ist heute im Bullenmodus. So wird der Kurs aktuell rund acht Prozent nach vorne geschoben. Damit notiert der Wert nun bei 28,80 EUR. Schalten die Bullen dadurch in den Angriffsmodus? Anleger-Tipp: Mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem möglichen Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und Sonderstudie gratis anfordern! Das Gesamtbild ist nach einem solchen Anstieg schlagartig ein anderes. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. So ergibt sich derzeit ein Abstand von nur noch rund null Prozent zum Monatshoch. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 28,90 EUR. Die Spannung ist also förmlich zu greifen. Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden Investoren Auftrieb. Denn diese Linie verläuft bei 20,38 EUR, sodass für SUSS MicroTec Aufwärtstrends gelten. Dass das Überraschungspotenzial in Aufwärtstrends eher auf der Oberseite liegt, belegt der heutige Tag wieder einmal recht eindrucksvoll. Fazit: Wie geht es bei SUSS MicroTec jetzt weiter? Kann die Aktie vielleicht sogar von einem möglichen Lockdown profitieren? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen im Falle eines Lockdowns zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



