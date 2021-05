^ DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK

06.05.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Offenlegung einer Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



06. Mai, 2021



Media and Games Invest hat erfolgreich eine direkte Aktienplatzierung mit der Ausgabe von 20.930.232 Millionen neuen Aktien abgeschlossen, und erzielt damit einen Bruttoerlös von ca. 900 Millionen SEK



Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen") hat entsprechend der Ankündigung in der Pressemitteilung vom 05. Mai 2021 das Bookbuilding-Verfahren der direkten Aktienplatzierung erfolgreich abgeschlossen, und die Ausgabe von 20.930.232 neuen Aktien auf der Grundlage der von der MGI-Hauptversammlung am 15. April 2021 erteilten Ermächtigung beschlossen (die "Direkte Aktienplatzierung"). Der Ausgabepreis der neuen Aktien im Rahmen der Direkten Aktienplatzierung beträgt 43 SEK pro Aktie und wurde in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren unter der Leitung von Carnegie, Jefferies und Swedbank in Zusammenarbeit mit Kepler Cheuvreux (die "Manager") festgelegt. Die Direkte Aktienplatzierung war stark überzeichnet und hat starkes Interesse sowohl bei Schwedischen als auch bei internationalen Investoren sowie bestehenden Aktionären hervorgerufen. Das Unternehmen hat daher entschieden die Direkte Aktienplatzierung auf 900 Millionen SEK zu erhöhen.