Dieser Abschlag hat nun dafür gesorgt, dass sich die Ausgangslage verschlechtert hat. Denn dadurch wurde eine wichtige Haltezone unterboten. So notiert der Kurs aktuell so tief wie nie in den vergangenen vier Wochen. Bis zuletzt bedeuteten 28,00 EUR dieses Tief. Jetzt brennt also die Luft!

Trader, die gerne auf Turnarounds spekulieren, könnten die Korrektur zum Einstieg nutzen. Immerhin erhalten Sie bei der Aktie einen ordentlichen Nachlass. Wer dagegen von fallenden Kursen ausgeht, sieht sich mit dem heutigen Tag bestätigt.

Fazit: Diese RIB Software-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.