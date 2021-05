Anlegerverlag „Von BioNTech bleibt nicht übrig“ – BioNTechs Impfstoff am beliebtesten! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 17.05.2021, 13:48 | 124 | 0 | 0 17.05.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Seit heute ist in Berlin und Baden-Württemberg die Impfpriorisierung in den Hausarztpraxen aufgehoben. Auch andere Bundesländer wie Bayern oder Sachsen erwägen Veränderungen bei der Priorisierung. Die Hausärzte begrüßen diesen Schritt, hätten aber lieber einen schleichenden Prozess gehabt. Denn die Wartelisten platzen aus allen Nähten. Vor allem der Impfstoff von BioNTech ist extrem beliebt. In einem Interview mit der WirtschaftsWoche prägte Ulrich Weigeldt als Bundesvorsitzender des Deutschen Hausärzteverbandes den Satz „Von BioNTech bleibt nichts übrig“. Passender kann man wohl die derzeitige Lage am Impfstoffmarkt nicht zusammenfassen. Kein Wunder also, dass die Geschäftszahlen und folgerichtig auch der Aktienkurs von BioNTech regelrecht explodieren. Empfehlung für Anleger: Angesichts der tollen Entwicklung der BioNTech-Aktien haben wir die Chancen und Risiken für die Anleger, die jetzt noch einsteigen wollen, genau untersucht. Geht die Rallye weiter? Oder sind die tollen Nachrichten schon eingepreist? Hier finden Sie Antworten auf diese Fragen.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer