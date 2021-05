Noch ist es nicht soweit. Wohlbemerkt: Noch nicht! Denn im Dax fehlt derzeit nur noch ein Wimpernschlag, um die bisherigen Bestmarken endgültig zu knacken. Und aus heutiger Sicht bestehen eigentlich keine Zweifel, dass die Kurse diesen Schritt in der kommenden Woche nachholen. Denn mit dem Schlusskurs von Freitag hat sich der Index in unmittelbare Schlagdistanz gebracht.

So fehlten bis zum höchsten Dax-Schlusskurs aller Zeiten am Ende lediglich 22 Zähler, um das Top vom 16. April bei 15.459 Punkten zu überbieten. Im Tagesverlauf hatte der Index diese Marke am Dienstag zwar schon einmal kurzzeitig überboten, musste danach aber noch einmal einen kräftigen Rücksetzer verkraften. Doch jetzt sind die Chancen vielleicht so groß wie noch nie.

