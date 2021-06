Diese Innovation könnte auf dem kanadischen Markt einschlagen wie eine Bombe.

Speziell in der großen Gruppe, die Cannabis wegen der schmerzstillenden oder krampflösenden Wirkung schätzen, ergeben sich massive Vorteile, die nicht zu überbieten sind.

#COVID #LongCovid #Zytokinsturm #PostCOVID #Mutationen #Varianten – In klinischen Versuchen unter FDA-Auflagen hat ArtemiC™, für das Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) die nordamerikanischen Vermarktungsrechte besitzt, schwere Verläufe von an Covid erkrankten Patienten zu 100% unterbunden. Zuletzt wurden weitere Ergebnisse veröffentlicht, die die Hoffnung, ein taugliches Mittel gegen schwere Covid-Verläufe gefunden zu haben, weiter nähren, – AUCH BEI MUTATIONEN! Die Zulassung für den kanadischen Markt wurde beantragt und man kann auf einen positiven Bescheid spekulieren.

ArtemiC™ basiert auf der MyCell®-Technologie des schweizerischen Unternehmens Swiss PharmaCan AG, für die Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ebenfalls die nordamerikanischen Vermarktungsrechte hält. Ein weiterer Meilenstein wird heute bekannt gegeben:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit dem Aufbau und der Inbetriebnahme von Verarbeitungsräumlichkeiten („Processing Space“) begonnen hat, um eine Reihe auf der MyCell®-Technologie basierender Produkte auf den kanadischen Markt zu bringen. Der Verarbeitungsraum ist gemäß dem kanadischen Cannabisgesetz für die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabis lizenziert und ermöglicht so auch die Herstellung cannabishaltiger CBD- bzw- THC-Produkte.

Die MyCell®-Technologie ist ein System, das in der Schweiz entwickelt wurde und die Absorption, Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit natürlicher Wirkstoffe wie Cannabinoide, Vitamine und andere Pflanzenstoffe dramatisch verbessert. Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat sich nun Verarbeitungsräumlichkeiten in einer lizenzierten Einrichtung gesichert, die Glow die erforderliche Produktionskapazität und operative Unterstützung bietet, um Kanada landesweit sowohl für den Erwachsenen- als auch für den Medizinmarkt zu beliefern. Die ersten Produkte, die auf der MyCell®-Technologie durch Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hergestellt werden, werden Zutaten wie THC, CBD, CBN, Isolate und aus Cannabis gewonnene Terpene enthalten.

Wir freuen uns sehr, die mit MyCell® verbesserten Cannabisprodukte in einer Zeit, in der sich die Branche so schnell in Richtung differenzierter, wertschöpfender und wissenschaftlich unterstützter Produkte wie unseres entwickelt, auf den kanadischen Markt zu bringen. Mit unserer Liefertechnologie können wir ein breites Portfolio an leistungsstarken, wissenschaftlich validierten natürlichen Inhaltsstoffen entwickeln, deren Vielfalt durch Phase-II-Studien für COVID-19 und erfolgreiche Produkte wie CBD, Curcumin und Hybriden auf dem europäischen Markt nachgewiesen wurde. ROB CARDUCCI, CHIEF COMMERCIAL OFFICER GLOW LIFETECH LTD. (WKN: A2QRFS)

NEWS-FAZIT:

Jetzt geht es bald los mit der Produktion der in Europa offenbar so erfolgreichen Nahrungsergänzungsmittel. Der Vorteil ist einfach erklärt:

Quelle: MyCell®

Anders als in Europa kann auch THC, der berauschende Teil der Cannabispflanze, mit der MyCell®-Technologie dem Körper zugeführt werden. Das bedeutet, dass man, bedingt durch die erhöhte Bioverfügbarkeit von THC für den menschlichen Körper, nur einen winzigen Bruchteil des sonst üblichen THC-Anteils brauchen wird, um die idente Wirkung zu erzielen, die nebenbei noch schneller einsetzt. Besonders Schmerzpatienten könnten diese Wirkung durchaus zu schätzen wissen.

Das ist in meinen Augen der nächste Entwicklungsschritt für Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS), die in meinen Augen alle Voraussetzungen mitbringt, in der kürzest möglichen Zeit von Null auf potenziell hunderte Millionen Umsatz zu wachsen. Können Sie gerade heute meinem Gedankengang folgen, so ist es an der Zeit, ein Investment in diese Aktie zu überlegen. MEINUNG AUTOR

GLOW LIFETECH LTD.*

Coole Sache: Mit einem Konto bei Smartbroker können Sie diese Aktie ab 0 Euro handeln. – Ein Brokerwechsel zahlt sich oft aus!!

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist eine ehemalige Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die mittels “Spin-Off” separat and die Börse gebracht wurde. Relay Medical (WKN: A2JQR0) ist noch immer Großaktionär des Unternehmens, dessen “Flagship” eine natürliche Wirkstoffkombination ist, die dem Menschen über eine preisgekrönte Mizellentechnologie zugeführt wird (genannt ArtemiC™), die in klinischen Versuchen 100% Wirkung in der Vermeidung von schweren Covid-Verläufen gezeigt hat. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien kann man HIER einsehen.



TECHNOLOGIE:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside™-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält.

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. – Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.



Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

COVID-19

Jüngste Ergebnisse zeigen sich auch, wie eingangs bereits ausgeführt, als höchst erfolgsversprechend bei Covid-19-Erkrankungen durch die Verabreichung von ArtemiC™, das auf der MyCell-Inside™-Technologie basiert.

In einer klinischen Studie, die unter FDA-Auflagen stattfand, nahmen 50 Personen, die alle an Covid-19 erkrankt waren, teil. 33 Erkrankte davon erhielten den Wirkstoff ArtemiC™ (zusätzlich zur normalen Behandlung), 17 Personen ein Placebo (zusätzlich zur normalen Behandlung). Keiner der mit ArtemiC™ unterstützten Patienten benötigte zusätzlichen Sauerstoff, mechanische Beatmung oder Intensivpflege, verglichen mit 23,4% in der Placebogruppe.



Nach von 2 x täglich ArtemiC™ verbesserte sich der Gesundheitszustand der Testgruppe sehr schnell, während er sich in der Placebogruppe drastisch verschlechterte.

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hält auch die Vermarktungsrechte an ArtemiC™ für Nordamerika. Relay Medical Reports Glow LifeTech Secures Exclusive North American Rights to ArtemiC™ Following Successful COVID-19 Phase II Clinical Trial

FAZIT:

Ein auf natürlichen Zutaten basierendes Mittel, das schwere Krankheitsverkäufe bei COVID-Patienten verhindert, würde wohl ein wesentlicher Teil sein, um in Zukunft ein entspannteres Leben führen zu können. Sind die Zulassungsbestrebungen von Erfolg gekrönt, und Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist danach in der Lage, mit dem Slogan “Hilft gegen schwere Covid-Verläufe” zu werben, so wird möglicherweise halb Kanada mal zur Sicherheit ein paar Fläschchen von dem Spray bestellen wollen.

Sehen Sie die mögliche Umsatzlawine auf Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) zurollen so wie ich? Dann ist eine Investition in dieses Wertpapier wohl eine Überlegung wert!

Das Original dieses Blogbeitrages finden Sie HIER.

Helmut Pollinger



