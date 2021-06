Disclaimer

LYNX Brent Crude Oil: Geht das hier etwa noch höher? So kennt man den Rohölmarkt: Die Trader reizen Trends dort gerne bis zum Exzess aus. So wenig der Rest der Welt diese immer weiter steigenden Ölpreise haben will: Gegen einen intakten Trend ist kein Kraut gewachsen. Wie lange noch?