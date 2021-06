Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



17.06.2021 / 16:28

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Sebastian Nachname(n): Klauke

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Berichtigung

Korrektur Angabe zum Geschäft: Das Volumen ist aufgrund eines Kommafehlers mit 200,008 angegeben worden. Das korrekte Volumen beträgt 200008,00 €. Das aggregierte Volumen beträgt 200008,00 €.

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ABOUT YOU Holding AG

b) LEI

894500DKEE3GY8870322

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3CNK42

b) Art des Geschäfts

Zeichnung einer Kapitalerhöhung im Rahmen einer Börseneinfüh-rung.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 23,00 EUR 200008,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 23,00 EUR 200008,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

2021-06-15; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Berichtigunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

17.06.2021 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de