Und die Leidenszeit der Aktionäre scheint sich nun aber dem Ende zuzuneigen. Der Aktienkurs der NIKOLA Corp. erholte sich in den letzten Wochen vom Tief bei 9,37 USD (am 21.04.) kräftig erholt, mit einem Rücksetzer aktuell auf 16,99 USD. Und heute kommuniziert NIKOLA wieder per Social Media mit „seinen Aktionären“ – Produktion der ersten Brennstoffzellen-LKW in Ulm hat aktuell begonnen. Was heisst: Alles im Plan. NIKOLA liefert mittlerweile ab, was zugesagt wurde.

In letzter zeit war die positive Kursentwicklung auch operativ begründet

Dann startete man mit einer Nahcrichtenoffensive für die nächsten 6 Monate

NIKOLA liefert, wie Mitte Juni von Pablo Koziner versprochen, Unternehmensfortschritte. So sichert man sich jetzt eine Tagesproduktion von rund 50 Tonnen Wasserstoff für die geplante Wasserstoffinfrastruktur – erstmal für Tankstellen im Mittleren Westen. in einem Radius von 300 Meilen um den Standort in Indiana. Damit wäre schon mal einer der meistgenutzten Transportkorridore der USA abgedeckt.

