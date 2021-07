Die HUGO BOSS AG (ISIN: DE000A1PHFF7) startete im ersten Quartal ihre Erholung. Nachdem 2020 ein Katastrophenjahr für den Modekonzern war, kommen nun offensichtlich langsam die Käufer zurück. Während man im ersten Quartal „nur noch 8%“ unter den 2019er (!), also Vor-Corona-Zahlen, lag, konnte man im zweiten Quartal immerhin den Rückstand auf Minus 4 % reduzieren. Und motiviert durch die Zahlen wagt man nun auch eine Prognose, die weit unter den 2019 erreichten Zahlen liegt. Corona wirkt also noch länger nach und Normalität ist noch lange nicht eingekehrt. Im Vergleich zu 2020 hört es sich natürlich viel beeindruckender an: