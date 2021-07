Authentix schließt Übernahme von Strategic IP Information Pte Ltd (SIPI) ab und baut Geschäft im digitalen Markenschutz aus

SIPI bietet seit über zehn Jahren hochmoderne Dienstleistungen an, die es Marken erlauben, mithilfe seiner proprietären Online-Tools und einer Reihe von Dienstleistungen unautorisierte Kanäle für gefälschte Produkte und Hersteller solcher Produkte zu verfolgen. Dazu gehören auch die materielle Durchsetzung und das Entfernen von Raubkopien. Mit seinem Team engagierter Analysten und einer hochentwickelten Technologieplattform kann SIPI im Handumdrehen Daten über Rechtsverletzungen und Fälschungsaktivitäten erkennen und konsolidierte, aufschlussreiche Berichte für den wachsenden Kundenstamm von Markeninhabern erstellen, so dass umgehend Maßnahmen eingeleitet werden können. SIPI betreut derzeit über 200 Marken weltweit und arbeitet in Partnerschaft mit zahlreichen großen internationalen Anwaltskanzleien. Die Teams des Unternehmens arbeiten in New Delhi, Shenzhen, Paris, New York und Genf.

„Diese strategische Akquisition erweitert unser Portfolio an digitalen Sicherheitstechnologien um Lösungen zur Bekämpfung von Online-Fälschungen und Content Rights und vergrößert den Umfang des Angebots im Bereich Markenschutz für unsere Kunden", erklärte Kevin McKenna, CEO von Authentix, und fügte hinzu: „Die Integration von anderen Online-Ermittlungs- und Urheberrechtsschutzdiensten ist ein wichtiges Element unseres Wachstumsplans und SIPI ist ein hochwertiges Unternehmen, das perfekt zu den Fähigkeiten und der strategischen Ausrichtung von Authentix passt."

Der Gründer und Vorsitzende von SIPI, Bharat Dube (der vorher als Leiter der Anti-Fälschungs-Abteilung bei der Richemont-Gruppe tätig war), sagte: „Wir sind sehr stolz darauf, mit dem hoch talentierten und erfahrenen Team von Authentix zusammenzuarbeiten. Die Kombination der hochmodernen Track & Trace-Lösungen von Authentix mit den von uns entwickelten Online- und Offline-Enforcement-Lösungen sollte den weltweit führenden Marken einen äußerst sicheren Schutz bieten."

Der CEO von SIPI, Bharat Kapoor, fügte hinzu: „Wir sind zuversichtlich, dass wir mit der Unterstützung und dem Rückhalt von Authentix zum weltweit führenden Dienstleister für Online-Markenschutz werden."

SIPI wird eine eigenständige Geschäftseinheit bleiben und seine jeweiligen Marken beibehalten. Durch die geplante Integration in die Authentix-Unternehmensgruppe soll das gemeinsame strategische Angebot weiter ausgebaut werden und SIRI erhält Zugang zur größeren Vertriebsplattform von Authentix.

Informationen zu SIPI:

SIPI, mit Hauptsitz in Singapur, bietet Fortune 500-Unternehmen in den Branchen Luxusgüter, Mode, Kosmetik, Pharma, Spirituosen, Fertigung, Automobil und Medien vollständig verwaltete Online-Dienste zum Schutz von Marken sowie zur Überwachung und Durchsetzung von Inhaltsrechten. SIPI betreibt auch Veri-Site, das weltweit führende Unternehmen für die Bereitstellung risikorelevanter Informationen in Bezug auf betrügerische Websites, Diebstahl von geistigem Eigentum, Cyberkriminalität, webfähige transnationale organisierte Kriminalität und sanktionierte Unternehmen, die online tätig sind. Die O2O-Abteilung („Online-to-Offline") von SIPI konzentriert sich auf Ermittlungen und Offline-Durchsetzung in China, Indien und einigen anderen asiatischen Ländern.

Informationen zu Authentix:

Als Autorität für Authentifizierungslösungen arbeitet Authentix erfolgreich in Aufgabenstellungen bei komplexen Lieferketten. Authentix bietet hochentwickelte Authentifizierungslösungen für Regierungen, Zentralbanken und kommerzielle Firmen an und stellt damit sicher, dass lokale Wirtschaften wachsen, die Sicherheit von Banknoten gewährleistet ist und kommerzielle Produkte solide Marktchancen haben. Authentix' Partnerschaftsansatz und bewährte Expertise im Sektor ermöglichen proaktive Innovation - helfen Kunden, Risiken zu mindern, um das Ertragswachstum zu steigern und Wettbewerbsvorteile zu erlangen. Authentix, Inc. hat seinen Stammsitz in Addison, Texas (USA) und unterhält Geschäftsstellen in Nordamerika, Europa, Nahost und Afrika, die Kunden in aller Welt bedienen. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.authentix.com . Authentix ist eine eingetragene Marke der Authentix, Inc.