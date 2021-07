Anlegerverlag Bei Moderna geht`s heute so richtig ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 26.07.2021, 13:32 | 50 | 0 | 0 26.07.2021, 13:32 | Foto: www.anlegerverlag.de Was heute bei Moderna los ist, haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Aktuell verzeichnet die Aktie ein Plus von rund fünf Prozent Dadurch kostet der Titel nun 303,70 EUR. Wurden die Bären dadurch dauerhaft in die Flucht geschlagen? Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Moderna, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport. Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Denn damit nimmt die Aktie die nächste Hürde. Immerhin erklimmt der Titel ein neues Monatshoch. Das bisherige Hoch lag bei 290,80 EUR. Durch diese Rallye gibt es jetzt neue Gewinnchancen! Skeptiker können die gestiegenen Notierungen zum tollen Baisse-Einstieg nutzen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Für alle Moderna-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein. Fazit: Diese Moderna-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer