Dax-Absturz: So geht es heute weiter! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 21.09.2021, 08:48 | 43 | 0 21.09.2021, 08:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Der deutsche Aktienindex ist gestern mit einem heftigen Abschlag in die neue Woche gestartet. Verwerfungen an der Hongkonger Börse hatten um sich gegriffen und die Märkte kräftig durcheinandergebracht. Am Ende verzeichnete der Dax mit -2,31 Prozent den größten Tagesverlust seit dem 19. Juli und schloss damit so niedrig, wie zuletzt am 19. Mai. Die heutige Sitzung ist damit vermutlich von entscheidender Bedeutung für die nächsten Wochen… Anleger-Tipp: Diese Aktien explodieren nach der Bundestagswahl! Einfach hier klicken und eBook gratis anfordern! Der Dax hat mit dem gestrigen Abschlag in eine charttechnische wichtige Zone zurückgesetzt. Denn zwischen 15.000 und 15.150 Punkten gelang dem Index in den vergangenen vier Monaten bereits vier Mal erfolgreich der Aufwärtsdreh. Es bestehen also durchaus Chancen, dass der Index diesen Bereich auch dieses Mal erfolgreich verteidigt und seine mittelfristigen Aufwärtstrends wieder aufnimmt. Fazit: Der Dax steht also auf der Kippe. Ist das der Beginn einer größeren Korrektur oder sollten sich Schnäppchenjäger bereits auf die Lauer legen? Angesichts der langfristigen Aufwärtstrends gehen wir eher von einer nur kurzen Konsolidierung aus. Für alle, die gerne auf Schnäppchenjagd gehen möchten, haben wir diejenigen Aktien in einer exklusiven Sonderstudie zusammengefasst, die nach der Bundestagswahl beste Chancen auf ein echtes Durchstarten haben. Angesichts der Dramatik im Dax möchten wir Ihnen das exklusive eBook ausnahmsweise kostenlos zur Verfügung stellen. Einfach hier klicken.

0 Autor abonnieren

Disclaimer